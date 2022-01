A2: Millenium Brescia, ufficiali le date dei recuperi con Busto Arsizio e Olbia

Vicine al rientro in campo di domenica, quando al PalaGeorge alle 15 arriverà la, le Leonesse dellasanno ora le date dei recuperi di due delle quattro gare rimandate nell’ultimo mese. La partita valida per la seconda del ritorno contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, originariamente prevista per il 26 dicembre, si disputerà al PalaGeorge di Montichiarialle ore 20.30.

Le bustocche hanno calcato il taraflex di Montichiari l’ultima volta il 30 dicembre per la semifinale di Coppa Italia, vinta dalla Valsabbina per 3-0. La trasferta in terra sarda, invece, a calendario domenica 16 gennaio per la 4^giornata di ritorno, si giocherà mercoledì 2 febbraio al Geopalace di Olbia, campo di gioco del Volley Hermaea. All’andata le Leonesse si erano affermate con un secco 3-0 sulla formazione di Dino Guadalupi, che però ha terminato il girone di andata con le vittorie su Macerata, Marignano e Busto.

È ancora in attesa di definizione il recupero dell’incontro casalingo con l’Assitec Volleyball Sant’Elia che avrebbe dovuto disputarsi il 9 gennaio. Non vi sono notizie ufficiali per quanto riguarda la disputa della Finale di Coppa Italia, rimandata a data da destinarsi dopo le positività interne all’Omag San Giovanni in Marignano, ma l’indirizzo della Lega Pallavolo Serie A Femminile sembra quello di attendere la primavera.