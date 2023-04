Volley femminile A2. La Millenium Brescia punta al terzo posto in Pool Promozione

Le Leonesse della Millenium Brescia, caricate dal successo interno con Talmassons (3-1) che ha regalato la matematica certezza dei playoff per giocarsi la promozione in A1, vogliono proseguire il momento positivo affrontando la forte Consolini Volley San Giovanni in Marignano. La formazione romagnola precede di due lunghezze (61 contro 59) le bresciane, che in caso di vittoria da tre punti la scavalcherebbero, strappando la terza posizione della classifica. Dietro a Roma (già promossa in A1) e Trento, la squadra bresciana avrebbe il fattore campo favorevole nel primo turno dei playoff promozione, che vedrà le due formazioni in gara domenica ritrovarsi faccia a faccia la settimana successiva, a partire dal weekend tra il 22 ed il 23 aprile. Dirigeranno l’incontro Marta Mesiano e Mario Grossi, con Mirco Biondi al referto segnapunti elettronico.

Prima del fischio di inizio della gara si osserverà un minuto di silenzio in ricordo di Julia Ituma, la giovanissima giocatrice dell’Igor Novara, scomparsa tragicamente la notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava in Turchia. Qualificata matematicamente ai playoff, la Valsabbina cerca il terzo posto con San Giovanni in Marignano, formazione che le Leonesse troveranno anche in semifinale playoff. La squadra di coach Beltrami dall’inizio della Pool Promozione ha sempre ottenuto punti e ha trovato la sconfitta al tie-break solo sul difficile campo di Soverato. Josephine Obossa arriva a San Giovanni da top scorer della Serie A2, avendo totalizzato nelle prime due fasi del campionato 524 punti, seguita da Clara Decortes (Mondovì, 482) e Nikoleta Perovic, opposta di Marignano, a quota 467 punti.

A breve distanza un altro terminale offensivo per le riminesi: Alessia Bolzonetti, settima top scorer con 437 punti. Con l’ultima sfida di campionato la centrale Alice Torcolacci è balzata al primo posto tra le migliori a muro, con 80 “blocks” stagionali, mentre Lea Cvetni? insegue Bolzonetti tra le “acers”, con 34 punti al servizio rispetto ai 44 dell’atleta della Consolini. A commentare la sesta e ultima giornata della seconda fase è l’attaccante di posto 4 Bianca Orlandi: “La vittoria contro Talmassons ci ha matematicamente consentito l’accesso ai play off, la partita di domenica significherebbe per noi scalare una posizione e tutti i vantaggi che ne conseguono. Mi auguro una partita che possa mettere in luce il lavoro che stiamo facendo, che ad oggi ci ha permesso di essere dove siamo”. La formazione guidata da Enrico Barbolini ha chiuso il girone B con 45 punti (15 vittorie e 5 sconfitte), al momento nella Pool Promozione occupa la terza posizione dietro Roma e Trento. Le alzatrici sono Alice Turco e Maria Elena Aluigi, i liberi Giorgia Caforio e Giulia Biagini, il reparto offensivo è formato dall’opposta macedone Nikoleta Perovic, dalle schiacciatrici Alessia Bolzonetti e Sofia Cangini, dalla bulgara Vangeliya Rachkovska e da Giulia Saguatti, veterana della squadra.

Completano l’organico le centrali Chiara Salvatori, Sveva Parini e Maria Adelaide Babatunde. Le ex di turno sono due, Alice Pamio e Claudia Consoli. La schiacciatrice veneta ha vestito la maglia della Consolini nel 2019/2020 mentre la centrale romana la scorsa stagione, 2021/2022. La prima volta che lombarde e romagnole si sono scontrate è stato nella stagione 2015/2016 nella Finale di Coppa Italia di B1, vinta da Brescia al tiebreak. Al termine di quella stagione entrambe le squadre sono state promosse in A2. I precedenti in serie A2 tra le due squadre in campionato e Coppa Italia sono 7, Brescia è in vantaggio cinque a due e l’ultimo precedente, giocato al palasport di Villafranca di Verona in occasione della Finale di Coppa Italia 2022, esattamente il 16 aprile 2022, ha visto imporsi Brescia per 3-1 conquistando il primo trofeo di Serie A della propria storia.