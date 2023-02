A2: la Millenium Brescia supera l'ostacolo Cremona e si riprende il secondo posto

A pochi giorni dalla vittoria al PalaCoim contro Offanengo, le Leonesse della Millenium Brescia tornano in campo per il turno infrasettimanale valido per la settima giornata del girone di ritorno. Al PalaGeorge arriva Esperia Cremona, reduce dalla vittoria al tie-break sul campo di Montale. Nel sestetto titolare si rivede Orlandi schierata in diagonale con Cvetnic, per il resto confermata la solita formazione: le due centrali sono Torcolacci e Consoli, nel ruolo di opposto c’è Obossa e capitan Boldini al palleggio, con la solita Serena Scognamillo come libero. Le ospiti guidate da Valeria Magri iniziano la gara con la diagonale Mennecozzi -Kullerkann K., al centro Ferrarini e Landucci e le due bande Piovesan e Rossini, infine il libero Zampedri. Super avvio di gara delle ragazze di Beltrami che guadagnano subito un cospicuo vantaggio, frutto di un’ottima difesa e diverse soluzioni che permettono di salire 11-5, con Magri che ferma subito il match.

Rossini al servizio e Kullerkann K. riportano Cremona a -3 (13-10) e questa volta è Beltrami a chiamare time-out. Altro allungo bresciano condotto dal duo Obossa-Cvetnic che riporta Millenium avanti di sei lunghezze (18-12). Torcolacci con un rigore ed un primo tempo piazza la fuga che vale il set point, ed è ancora la numero 8 a portare il primo set in direzione di Brescia. Confermati entrambi i sestetti dopo il cambio di campo. Anche nel secondo set le Leonesse guadagnano subito un buon vantaggio: due muri di Consoli e l’ace di Cvetnic valgono 6-3. Cremona rientra sfruttando alcuni errori bresciani, poi due rigori di Boldini e il monster-block di Torcolacci ristabiliscono il +3. Cvetnic sfonda due volte le mani del muro, poi va a segno Torcolacci dalla linea dei 9 metri e la Valsabbina vola 17-11, nel frattempo Buffo subentra a Rossini per Esperia. Kullerkann e Landucci guidano la rimonta ospite fino al 19-17. La reazione bresciana ha la firma di Obossa e Cvetnic, Millenium sale così 23-17.

A chiudere il set ci pensa ancora Obossa e Brescia sale così 2-0. Nel terzo set Magri rilancia Rossini nel sestetto iniziale, nessun cambio invece per Beltrami. Cremona parte meglio e va subito sull’1-5. Le Leonesse reagiscono dopo una prima fase di appannamento e ristabiliscono la parità a quota 8 trascinate da Obossa e Torcolacci. Magri manda in campo l’altra sorella estone Kullerkann I. per Landucci. Non si smuove l’equilibrio nel terzo parziale, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo fino al 16 pari. È ancora Cremona a piazzare il break portandosi 17-21 con la neoentrata Coppi e Kullerkann I. Brescia non molla e tira fuori ancora una volta lo spirito delle Leonesse, Obossa e Cvetnic con tre punti a testa trascinano le compagne fino al 24-22 con la chance di chiudere il match (24-22), ma Rossini annulla entrambe le palle-match. Torcolacci con il primo tempo regala a Brescia un’altra occasione che stavolta viene concretizzata da Cvetnic.

“Non ci sono partite facili, sembra tutto scontato ma non lo è: bisogna giocare e fare meglio di loro – è il commento di coach Alessandro Beltrami – La partita è iniziata bene e sono contento perché stiamo riprendendo il ritmo. Settimana scorsa abbiamo giocato a Offanengo, facendo solo un allenamento sei contro sei dopo la Coppa Italia, e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Oggi l’obiettivo era fare i tre punti comunque e in qualunque caso. Domenica saremo a Olbia, il calendario non ci aiuta a recuperare ma dobbiamo vivere di quello che sappiamo fare. Stasera battuta, muro e attacco ci hanno aiutato molto e ci hanno fatto vincere il secondo set nonostante avessimo perso il ritmo. L’abbiamo pagata nel terzo e ci abbiamo messo tantissimo a rientrare. Sono, però, molto contento della fine: ringrazio le ragazze che sono entrate con il doppio cambio, si sono affermate subito con un primo tempo e mi è dispiaciuto toglierle dopo un punto. Questo intendiamo quando diciamo che è importante il lavoro di tutti, ogni tanto caliamo ma questo perché si gioca tanto, come tutti. Stiamo provando a inserire cose nuove, a Offanengo con Claudia, stasera con Josephine e Alice perché dobbiamo liberare più spazi per i posti 4”.

La Valsabbina conquista così la seconda vittoria consecutiva e si porta a quota 36 punti, agguantando Busto Arsizio al secondo posto in classifica. MVP della gara, offerto da Pasta Fabbri, Alice Torcolacci che conclude la sua performance 13 punti e il 67% in attacco. Premiato anche l’MVP del mese di Gennaio, premio offerto da In-Lire che va al libero Serena Scognamillo. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-ESPERIA CREMONA 3-0 (25-19; 25-21; 26-24)

BRESCIA: Blasi (L) n.e.; Orlandi 5; Boldini 2; Consoli 5; Torcolacci 13; Cvetnic 15; Pamio n.e.; Obossa 21; Munarini n.e.; Scognamillo (L); Zorzetto n.e.; Foresi 0; Ratti 0. All.: Beltrami

CREMONA: Kullerkann K. 7; Balconati 0; Giacomello n.e.; Kullerkann I.1; Rossini 9; Ferrarini 2; Piovesan 10; Coppi 3; Landucci 2; Mennecozzi 1; Buffo 1; Zampedri (L). All.: Magri