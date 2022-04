A2: la Millenium Brescia sfida Mondovì nelle semifinali dei play-off

Domenica 24 aprile al PalaGeorge di Montichiari (ore 17.00), la Millenium Brescia affronterà la forte formazione monregalese nella prima gara della semifinali che valgono l'accesso alla A1. Dirigerà la gara il signor Paolo Scotti della sezione Ticino Sesia Tanaro coadiuvato da Michele Marconi di Milano-Monza-Lecco. Caricate dall'accesa e vincente sfida con San Giovanni in Marignano in Coppa Italia, le Leonesse sono tornate al lavoro per proseguire sulla strada del primo e più importante obiettivo stagionale.

Nelle ultime settimane sono tornate a piena disposizione della squadra Giulia Bartesaghi e Silvia Fondriest, entrambe fermate da fastidi muscolari, mentre la guida di coach Alessandro Beltrami è stata rinforzata dalla conferma per la stagione 2022/23. “Sarà un'altra battaglia - commenta la schiacciatrice Rebecca Piva - come contro Pinerolo e San Giovanni in Marignano. Mondovì ha giocatrici esperte e dotate di gran fisicità ed è una squadra che arrivata con merito fino a questo punto. Il nostro obiettivo è lavorare al meglio su noi stesse per mettere sul tavolo le nostre carte e fare di tutto per portare a casa la partita”.

La Lpm Bam Mondovì è una formazione storica del campionato di A2. Quello in corso, infatti, è il sesto campionato nella serie nazionale. In sei campionati ha raggiunto cinque volte i play off promozione ed ha raggiunto in tre stagioni le finali di Coppa Italia. Nella stagione corrente Mondovì è allenata da coach Matteo Solforati, che ha disposizione un roster di assoluto livello e di esperienza. La regista è Maria Cumino che forma la diagonale con Alice Taborelli, in posto 4 il punti di forza sono la statunitense Leah Hardeman e la bresciana Alessia Popolini, che a causa di un grave infortunio durante i play off contro Olbia non sarà disponibile, e in queste gare sarà sostituita da Francesca Trevisan.

Le centrali sono Mila Montani ed Alice Molinaro, con l'esperta Veronica Bisconti a presidiare la seconda linea. L'organico è completato dall'alzatrice Laura Pasquino, dalla schiacciatrice Morgana Giubilato (ferma per infortunio) e la centrale Sofia Ferrarini.