A2: Millenium Brescia senza problemi in Abruzzo, 3-0 contro Altino e primo posto provvisorio

Dopo la settimana di riposo dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia, le Leonesse bresciane della Millenium riescono ad avere la meglio sulla Tenaglia Altino Volley con un netto 0-3. Seppur privata del vice allenatore Cozzi e della centrale Caneva, colpiti da Covid, e della sfortunata Tanase, per Brescia la prova è praticamente perfetta in tutti i fondamentali.super in difesa e ricezione,ottime a sfruttare la regia perfetta di una Morello in giornata d’oro. Il parziale finale è un’ottima occasione per offrire minuti di gioco a tutte le atlete della rosa, pedine importanti in vista dell’appuntamento infrasettimanale di Coppa Italia.

Esordio da sogno in Serie A per la giovanissima Emma Tenca (libero classe 2005, dal vivaio Millenium), entrata alla grande sul taraflex di Lanciano, che ha culminato la sua prova con l’ace dell’11-25. D’Amico sceglie Di Arcangelo-Kavalenka, Spicocchi-Zingoni, Meniconi-Lestini con Matrilli libero in partenza; mentre Beltrami opta per Morello-Bianchini, Ciarrocchi-Fondriest, Cvetnic-Bartesaghi e Scognamillo libero nel sei+uno iniziale. La Valsabbina parte determinata e pone subito il primo strappo della partita col muro di Morello sul 2-5, poi accorciato da Meniconi (5-6). Due indecisioni portano D'Amico al primo time-out sul 6-10, che sembra raddrizzare momentaneamente la situazione.

Meniconi firma l’ace dell’8-10, ma Cvetnic ribatte sull’8-13. L’attacco della Millenium continua a fare breccia nella difesa di Altino, Bianchini in pallonetto vale l’11-19, poi Lestini cerca di svegliare le sue, dimezzando lo svantaggio e portando la distanza a 4 punti sul 19-23. L’errore finale di Spicocchi dal centro, infine, segna il definitivo 19-25. Dopo una serie di cambi palla che spinge le squadre fino all’8 pari, il primo tempo di Fondriest vale il primo break del secondo parziale: 8-10, poi subito azzerato da Kavalenka per il nuovo equilibrio al 10. Ancora botta e risposta tra le due atlete: la centrale trentina si riprende quello che le era stato tolto poco prima (11-13), ma la portoghese permette alle sue di restare in scia: 15-16. Cvetnic ruggisce e stacca le avversarie sul 17-21, con Fondriest che imita sul 17-23, mandando Damico alla doppia sospensione nel giro di pochi istanti.

La chiusura arriva poco dopo, con Ciarrocchi a muro: 18-25. Niente cambi, la Millenium prende in mano da subito le redini del terzo periodo, fuggendo con Morello al servizio e capitan Bianchini a chiudere in parallela: 4-10 e tempo Altino. L’interruzione ferma solo il gioco, non la determinazione bresciana. La Valsabbina continua a spingere forte e porta a 12 il divario al secondo tempo abruzzese con Bianchini (6-18), permettendo a coach Beltrami di poter utilizzare tutto il proprio roster. L’ingresso di Tenca in battuta è quello più significativo, con la giovanissima Leonessa che firma un ottimo turno di battuta, culminato con l’ace dell’11-25 conclusivo che vale anche lo 0-3 finale.

“È stata una strana partita – ha commentato coach Beltrami al termine dell’incontro – Nelle ultime settimane abbiamo avuto diversi problemi ad allenarci, sia per il numero di giocatrici a disposizione e sia per vari problemi fisici. Ero preoccupato per il ritmo, che infatti nella fase iniziale è mancato, ma siamo stati bravi nei primi due set a sopperire alle difficoltà con un ottimo lavoro a muro”. “C’è stato un crescendo nel ritmo in battuta e in attacco – prosegue il tecnico di Omegna – infatti abbiamo raggiunto il 65% in attacco nell’ultimo set. Tutto questo è positivo, sia perché ottenere 3 punti fuori casa è importante, sia perché è la prima partita senza Alice (Tanase, ndr.) e fare bene era importante per il gruppo. Mercoledì ci aspetta la difficile sfida con Talmassons e sono contento di aver terminato l’incontro in crescendo”. Il tabellino del match:

Tenaglia Altino Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (19-25, 18-25, 11-25)

Tenaglia Altino Volley: Meniconi 2, Zingoni 2, Kavalenka 12, Lestini 13, Spicocchi 2, Di Arcangelo 1; Mastrilli (L). Ollino, Comotti. N.E. Papa, Natalizia, Olleia. All. Damico.

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Ciarrocchi 7, Bianchini 16, Bartesaghi 8, Fondriest 10, Morello 5, Cvetnic 10; Scognamillo (L). Giroldi, Blasi, Sironi 2, Tenca 1. All. Beltrami.