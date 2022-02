A2: non c'è due senza tre, la Millenium Brescia punta a una nuova vittoria con Aragona

Due trasferte complicate a distanza di tre giorni e un bottino di 5 punti: così è iniziato il periodo di fuoco della Millenium Brescia, che con la sfida di domenica inizia una serie da tre match casalinghi (Aragona, Sant’Elia, Busto) decisiva per la classifica. Trascinate da una Cvetnic mai doma e da una Piva sempre più decisiva, le Leonesse hanno visto negli ultimi due match la crescente presenza in campo di Sophie Andrea Blasi. Blasi e Piva, entrambe originarie di Bologna e nate rispettivamente nel 2002 e 2001, possono avvicendarsi in campo in quanto Under 20, fornendo a coach Beltrami un’ulteriore risorsa nei momenti decisivi del match.

"Domenica al Palageorge affronteremo una gara importante contro Aragona, un avversario che nella partita d’andata ci ha messo in seria difficoltà e che siamo riuscite a vincere solo al tie-break – commenta Sophie Blasi – Nonostante le tante partite ravvicinate, ci stiamo allenando bene, siamo molto affiatate e con coach Alessandro stiamo lavorando accuratamente per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco".

L’attaccante prosegue così: "L’obiettivo è quello di continuare al meglio questo periodo, cercando di non lasciare sul campo punti importanti. Sicuramente il sostegno che non ci fanno mai mancare i nostri tifosi sarà un’arma in più a nostro favore”. Nell’ultima giornata di campionato, il team aragonese guidato da coach Stefano Micoli ha sconfitto Altino per 3-0, abbandonando la penultima posizione della classifica a spese di Sant’Elia. Nel bresciano la Seap Dalli Cardillo proverà a sgambettare la capolista per cercare di guadagnar punti.

Rispetto alla sfida dell’andata, vinta dalla Millenium per 3-2, Aragona non ha più nel suo roster la capitana Serena Moneta, passata a vestire la maglia di Sassuolo. L’unico precedente risale alla sfida d’andata, vinta da Brescia per 3-2. Sono due gli ex di turno e tutti in casa Aragona: l’alzatrice Valeria Caracuta ha giocato nella Millenium da settembre 2019 a gennaio 2020 in A1, partecipando anche al Sand Volley 4×4; il tecnico Stefano Micoli ha guidato per sei gare la formazione bresciana nella passata stagione, subentrando ad Enrico Mazzola.