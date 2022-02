A2: Millenium Brescia, il pensiero fisso del primato in classifica

Domenica 20 febbraio 2022 alle ore 17:00 la Banca Valsabbina Millenium Brescia incrocia il destino delle ravennati, importante occasione per consolidare il primato in classifica a poche giornate dalla fine della regular season (dopo mancheranno due gare). Dirigeranno Deborah Proietti, coadiuvata da Flavia Ravaioli. Sempre più prime dopo il recupero vincente con Busto Arsizio, le Leonesse - in una serie da nove vittorie (7 in campionato, 2 in Coppa) cercano la vittoria con Ravenna per andare in doppia cifra e mantenere il distacco sulle dirette inseguitrici.

Ferma nel recupero infrasettimanale in quanto acquisita dopo la seconda giornata di ritorno, la schiacciatrice giallonera Rebecca Piva è pronta a dare il suo importante contributo nel sentito derby con la Olimpia Teodora. Proprio Rebecca, infatti, ha vestito con Rachele Morello la maglia ravennate nella passata stagione, raggiungendo i playoff. “La voglia di giocare è tanta - commenta Rebecca - non è stato facile guardare la propria squadra da fuori, specialmente per partite così importanti come quella contro Busto, quindi ho tanta voglia di rientrare con le mie compagne. Domenica ci troveremo di fronte una formazione che nelle ultime due partite ha fatto molto bene, andando a prendersi punti importanti per la classifica”.

L'atleta bolognese classe 2001 ha poi proseguito: “La nostra attenzione dovrà essere molto molto alta, soprattutto perché giochiamo in casa loro, dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro lavoro e sui nostri obiettivi. Abbiamo solo due giorni per limare gli ultimi dettagli per preparare al meglio la partita di domenica, vogliamo imporre il nostro gioco fin da subito per portare a casa altri tre punti”.

Ottava in classifica con 25 punti (9 vittorie e 7 sconfitte), Ravenna proviene da due successi consecutivi. Nel turno precedente è arrivata la vittoria in rimonta contro la Futura Volley Busto Arsizio da 2-0 a 2-3, mentre nel recupero si è imposta su Sant'Elia in tre parziali. Formazione giovane, allenata da coach Simone Bendandi, l'Olimpia Teodora si gioca le ultime carte per entrare in zona play-off. I precedenti tra bresciane e ravennati sono tre e favorevoli alla Millenium. Le ex sono due, Rachele Morello e Rebecca Piva, che hanno vestito i colori dell'Olimpia Teodora nella stagione 2020/2021 raggiungendo i play-off.