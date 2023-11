A2. La Millenium Brescia a Lignano Sabbiadoro per cercare il pass che vale la Coppa Italia

Il turno infrasettimanale valido per la nona giornata di regular season in A2 serve alle Leonesse della Millenium Brescia una trasferta delicata, ma determinante per il morale e soprattutto per la classifica: la vittoria, infatti, vale l'accesso alla Coppa Italia (al termine del girone di andata, le prime quattro squadre di ogni girone entrano nei quarti di finale della Coppa, in programma a gennaio del prossimo anno). Le bresciane arrivano al Palazzetto dello Sport "G. Teghil" di Lignano Sabbiadoro ricaricate dalla vittoria conquistata nel weekend contro Bologna. Ma la gara contro Cda Volley Talmassons Fvg non sarà sicuramente semplice: le padrone di casa, che occupano il quarto posto in classifica (con 17 punti, due in più della Millenium), con la Millenium cercheranno di difendere la propria posizione e di riscattare le due sconfitte subite nei due incroci precedenti in A2. Fischio d'inizio, mercoledì 22 novembre alle 20.30.

Con un bagaglio carico di un rinnovato coraggio, come ha raccontato capitan Pamio nel post partita di domenica, la Banca Valsabbina Millenium Brescia raggiunge Lignano Sabbiadoro con tanta voglia di fare bene per prendersi la prima vera soddisfazione della stagione, l'accesso alla Coppa Italia. È la centrale classe 2002 Margherita Brandi a raccontare le emozioni del pre gara. "Ci aspetta una bella partita, Talmassons è un'ottima squadra, che viene da una scia molto positiva - dichiara -. Sicuramente dovremo essere lucide e imporre il nostro gioco, pensare a noi e continuare quello che abbiamo iniziato e dimostrato nella partita contro Bologna. In palio ci sono 3 punti molto importanti in chiave Coppa Italia, ma soprattutto perché in palestra ce la stiamo mettendo tutta. Spero che riusciremo a portare in campo quanto stiamo facendo anche mercoledì. Stiamo crescendo sotto tanti punti di vista, abbiamo toccato alti e bassi, ma la voglia e la fame di lavorare per portare a casa punti non ci è mai mancata. Credo nella mia squadra e penso che possiamo ancora dimostrare tanto”.

6 vittorie su 8 quelle conquistate fino ad ora dalle friulane (che sono cadute solo con Busto e Perugia) in un girone tutt'altro che scontato. Nel palazzetto di casa, l'obiettivo è difendere il quarto posto in classifica, per continuare a crescere (Talmassons nelle ultime tre gare contro Padova, Como e Pescara si è assicurata sempre i tre punti) e conquistare il pass per la Coppa Italia. Mvp dell'ultimo match contro Bologna, Alice Pamio continua a guidare la classifica delle migliori realizzatrici della Valsabbina (112 punti): dietro di lei, Torcolacci (83) e Fiorio (68). Talmassons risponde con Hardeman (129 punti), Eckl (89) e Populini (74).

Nella classifica generale di A2, invece, Malik staziona ancora al terzo posto nella lista delle migliori realizzatrici al servizio (11). Le friulane, invece, corrono forte a muro e in ricezione: Eckl, infatti, è la top blockers di tutta la Serie A2 (31 muri, 11 in più di Babatunde, la migliore per Brescia) e Negretti è la quarta in quella Top receivers. Sono due i precedenti tra le due squadre ed entrambi sorridono alle Leonesse. Non ci sono, invece, ex da segnalare. Tra le fila di Talmassons gioca la bresciana Alessia Populini, mentre ricopre il ruolo di allenatore Leonardo Barbieri, a lungo nel bresciano sulla panchina della Promoball.