A2: Millenium Brescia, nuova divisa ufficiale per i liberi

Nuova veste per i liberi della Millenium Brescia, grazie alla rinnovata sponsorizzazione con Biesse Group - Carrera. Le divise di Serena Scognamillo ed Emma Tenca sono state utilizzate nell’ultimo match disputato dalle Leonesse, la vittoria per 3-1 contro la Pallavolo Aragona.

Carrera Bicycles da quasi 30 anni progetta, realizza e personalizza bici da corsa di riconosciuta qualità e bellezza, pensate, progettate e montate in Italia perché possano rappresentare grazie al loro design distintivo il nostro stile nel Mondo, e probike in grado di soddisfare anche gli appassionati più estremi. Biesse Group nasce invece nel 1992 dall’unione di diverse esperienze e competenze nel settore dell’imballaggio.

L’azienda è alla costante ricerca di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente con proposte che permettano di incrementare la produttività, migliorare le condizioni operative e ridurre i costi nel rispetto dell’ambiente. Il tocco in più di rosso alle maglie dei liberi rende più vivaci queste ultime, visto che finora si era optato per una divisa esclusivamente bianca.