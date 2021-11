A2: la Millenium Brescia in trasferta a Marsala da capolista solitaria

Nell’anticipo del quinto turno d’andata nel girone A, la formazione bresciana proverà ad allungare il filotto di vittorie nella sfida con l’ostica Sigel Marsala, puntando a consolidare il primo posto in classifica. Fischio d’inizio ore 16, dirigeranno l’incontro, coadiuvato daal referto segnapunti elettronico. A poche ore dalla netta vittoria casalinga con l’Hermaea Olbia, le atlete di coach Alessandro Beltrami sono chiamate ad una delle trasferte più dure. "Quella che ci attende è una settimana molto impegnativa, che ci vedrà impegnate mercoledì a Marsala per il turno infrasettimanale" commenta la giovane“Sia a livello fisico sia mentale dovremo essere brave a ricaricarci e a rimanere concentrate nonostante il poco tempo per il recupero. Anche per questo – prosegue la schiacciatrice bolognese – non sarà un match semplice, Marsala è una buonissima formazione costruita da coach Delmati per fare bene in questo campionato. Sicuramente vorranno riscattare la sconfitta casalinga della scorsa settimana con Ravenna e il turno di riposo di domenica avrà permesso loro di lavorare in palestra con maggiore tranquillità. Come sempre andremo in campo per fare la nostra partita, imporre il nostro gioco e mettercela tutta per portare a casa punti importanti”.

Le avversarie

Quinta stagione consecutiva in serie A2 per la Sigel Marsala che nel 2020/2021 ha raggiunto il massimo risultato conquistando i play off; dopo aver chiuso al quarto posto la prima fase del campionato e al sesto la Pool Promozione, la corsa alla A1 si è fermata al primo turno con la doppia sconfitta contro Pinerolo. Completamente rinnovato il roster trapanese, affidato alle cure dell’esperto tecnico lombardo classe 1974, Davide Delmati (ex Busnago, Vero Volley Monza, dove ha conquistato la promozione in A1 nel 2016, e Mondovì).

Nell’ultimo turno ha sostenuto il riposo, Marsala al momento ha un percorso di due vittorie ed una sconfitta, occupando il quarto posto in classifica. In cabina di regia la dirigenza ha puntato sull’esperienza di Chiara Scacchetti (Scandicci, Ravenna, Roma e Montecchio Maggiore) e sulla giovane Florencia Ferraro (per due anni nel bresciano con il Bedizzole Volley, B2), la diagonale è formata dall’opposta statunitense Akuabata Okenwa, principale terminale offensivo con 53 palloni messi a terra in tre gare.

La batteria dei posti 4 è composta da Virginia Ristori (Castelfranco Fiorentino, B1), Jessica Panucci (la scorsa stagione a Cutrofiano) e dalla confermata Aurora Pistolesi. Le centrali sono le confermate Sveva Parini e Giulia Caserta (confermata) ed Elisa Deste (Jesolo, B2); completano l’organico i liberi Nicole Gamba (Torino) e Simona Vaccaro, atleta palermitana alla quarta stagione in maglia Sigel.

Precedenti ed ex

I precedenti tra lombarde e siciliane sono due, giocati in A2 nella stagione 2017/2018 e Brescia è in vantaggio per due a zero. Non ci sono ex tra le due formazioni.

Le formazioni

Banca Valsabbina Brescia: 1 Morello, 3 Giroldi, 4 Bianchini, 5 Ciarrocchi, 6 Fondriest, 7 Blasi, 8 Sironi, 9 Cvetnic, 10 Tenca (L), 14 Tanase, 15 Scognamillo (L), 16 Bartesaghi, 17 Caneva. All.: Beltrami.

Sigel Marsala: 1 Ristori, 4 Caserta, 5 Deste, 6 Panucci,7 Okenwa, 8 Scacchetti, 9 Gamba, 1o Parini, 11 Vaccaro, 12 Pistolesi, 15 Ferraro. All.: Delmati.