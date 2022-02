A2: la Millenium Brescia torna subito in campo, domani ad Olbia il primo dei tre recuperi

Agganciata la vetta della classifica, la Millenium Brescia torna in campo con l’Hermaea Olbia nel primo dei tre recuperi di un febbraio infuocato, a poco più di tre giorni dal successo esterno contro l’Omag Marignano. Fissata a calendario per lo scorso 16 gennaio e rinviata per più di tre positività al Covid-19 nel gruppo squadra isolano, la gara, valida per la quarta giornata di ritorno, si giocherà mercoledì 2 febbraio alle 20.30. Dirigeranno Dario Grossi e Luca Pescatore.

La centrale Michela Ciarrocchi ha commentato l’importante sfida: “Nel girone di andata la partita è andata molto bene. quando abbiamo preso 3 punti imponendo il nostro gioco per tutta la partita. Per quanto riguarda la partita di mercoledì, anche loro – così come noi – sono cresciute tanto, dando dato fastidio a tutte le squadre del campionato, anche le più favorite. Perciò – prosegue la viterbese classe ’99 – non sarà una partita facile, soprattutto perché hanno a loro vantaggio il fattore campo, che garantirà loro sicuramente una sicurezza in più. Noi siamo determinate a giocare la nostra miglior partita”.

Nell’ultima giornata di campionato la formazione di coach Dino Guadalupi è stata sconfitta al tiebreak da Ravenna ed attualmente occupa la settima posizione in classifica con 22 punti ai margini della zona playoff. Oltre alla sfida con le Leonesse, Olbia avrà altre due gare da recuperare con Sassuolo e Sant’Elia. L’incontro d’andata si è chiuso 3-0, con protagoniste Marika Bianchini ed Alice Tanase, autrici di 15 ed 11 punti.

Tra le fila dell’Hermaea il pericolo numero uno è sicuramente l’opposta Sofia Renieri, ad oggi autrice di 189 punti, e dodicesima nella classifica delle bomber del campionato di A2, secondo i dati della Lega Pallavolo serie A femminile. I precedenti tra lombarde e sarde sono cinque, giocati tra il 2016 ed il 2021 tutti in serie A2. La Millenium Brescia è in vantaggio per cinque incontri a zero.