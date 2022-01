A2: per la Millenium Brescia arriva finalmente la prima gara del 2022

Domani, domenica 23 gennaio 2022, per il quinto turno di ritorno nel girone A, laritornerà sul rettangolo di gioco in campionato dopo oltre un mese (l'ultima volta è stato lo scorso 19 dicembre contro Altino) e tre settimane dall'ultima uscita, coincisa con la semifinale di Coppa Italia (30 dicembre contro Futura Volley) per la prima volta nel 2022. Fischio d'inizio ore 15, dirigerà l'incontro, coadiuvato daReduci da diverse settimane senza gare, le Leonesse hanno chiuso il 2021 con una serie di vittorie. Nonostante acciacchi fisici e la perdita di Tanase, la squadra di Beltrami ha dimostrato di poter far affidamento su un gruppo coeso e su una rosa di alto livello.

L'innesto di Piva, ancora in attesa dell'esordio, ha permesso di tenere un buon ritmo di allenamento e la mancanza di partite ha dato il tempo per recuperare gli infortuni. La forma fisica sarà fondamentale, in vista di un mese di febbraio denso di partite (al momento sono calendarizzate 5 partite, e si è in attesa del recupero con Sant’Elia). “Si torna in campo dopo un lunghissimo stop” - esordisce la regista giallonera Rachele Morello - “Nonostante sia stato difficile stare lontane dal taraflex e dai nostri tifosi, in questo periodo abbiamo potuto lavorare tanto sul nostro gioco e sfruttare questo tempo per l'inserimento di Rebecca nel gruppo squadra. Sono molto soddisfatta del percorso di crescita che stiamo seguendo e sono sicura che arriveremo a domenica pronte per ricominciare ad inseguire i nostri obiettivi”.

Sulle avversarie, Morello commenta: “Marsala è una buonissima squadra che può fare affidamento su molte giocatrici di livello. Sarà nostro compito sfruttare i loro punti deboli e imporre il nostro gioco, come abbiamo fatto in casa loro qualche mese fa”. Sesta in classifica con 21 punti in tredici gare giocate (8 vittorie e 5 sconfitte), la Sigel Marsala, rispetto alla gara d'andata, persa 0-3, ha cambiato guida tecnica. Dopo aver salutato coach Davide Delmati, dallo scorso 17 dicembre la squadra è stata affidata a Marco Bracci, ex schiacciatore dell'Italia della Generazione dei Fenomeni che negli anni '90 ha vinto tre titoli Mondiali.

In passato Bracci è stato assistente nella nazionale femminile, ha guidato Firenze in A1, Caserta in A2, ed è stato vice allenatore a Scandicci. Nell'ultima stagione ha guidato la formazione toscana del Blu Volley Quarrata (B1). Il roster è rimasto identico, se non per i saluti della capitana Jessica Panucci passata alla Cda Talmassons (serie A2, girone B). Per la Sigel si tratta della seconda gara del 2022, infatti, l'ultima gara ufficiale risale allo scorso 9 gennaio nella trasferta di Ravenna. I precedenti tra lombarde e siciliane sono tre, due giocati in A2 nel 2017/2018 ed uno nella stagione in corso. Brescia è in vantaggio per tre a zero. Non ci sono ex tra le due formazioni.