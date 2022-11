A2: la Millenium Brescia doma Offanengo nel derby e ottiene la quarta vittoria consecutiva

Ad una settimana dalla vittoria su Mondovì la Valsabbina torna in campo ancora una volta al PalaGeorge di Montichiari per la sesta giornata di campionato. Le Leonesse, prime in classifica con 13 punti conquistati nelle prime 5 gare di questo campionato, sfidano Chromavis Eco DB Offanengo, reduce dalla sconfitta contro Busto Arsizio. Coach Beltrami conferma il sestetto con capitan Boldini in regia in diagonale con Obossa, al centro Torcolacci e Consoli, mentre Cvetnic e Pamio sono le due bande con Scognamillo come libero. Le ospiti guidate da Bolzoni scendono in campo con una formazione rimaneggiata e iniziano la gara con Galletti, Martinelli, Pinali e Trevisan, Menegaldo e l’ex di giornata Giulia Bartesaghi, completa la formazione il libero Porzio. Ottimo avvio di gara da parte delle padrone di casa che con il turno in battuta di Consoli si portano subito sull’8-4 e Bolzoni cerca di fermare subito la fuga delle Leonesse chiamando time-out.

Boldini distribuisce ottimamente il gioco con tutte le sue compagne che sono già andate a segno quando la gara arriva sul 13-7 e il tecnico di Offanengo utilizza subito il secondo tempo a sua disposizione. Offanenengo prova a rientrare e Martinelli porta le sue a -1 (18-17), ma Obossa con due punti consecutivi ristabilisce un distacco di tre lunghezze. Ratti subentra a Torcolacci in battuta e nel suo turno di servizio le Leonesse arrivano fino a set point. Il set viene chiuso 25-19 da un errore in battuta della squadra ospite. Primo parziale nel quale le protagoniste sono Consoli e Obossa da un lato e Martinelli dall’altro, autrici tutte e tre di sei punti. Sestetti confermati all’inizio del secondo set che si apre con la precisa parallela di Pamio a cui risponde Bartesaghi.

Avvio di parziale equilibrato con Brescia che piazza il primo mini allungo e con il primo tempo di Torcolacci sale 12-9. Le ragazze di Beltrami sfruttano alcuni errori di Offanengo e trascinate in attacco da Obossa si portano sul 18-11. Parziale super delle Leonesse chiuso dall’attacco al centro di Menegaldo (20-12). Doppio cambio per Brescia con Foresi e Ratti che subentrano a Obossa e Boldini, mentre per Offanengo Casarotti sostituisce Pinali in battuta. Prima Torcolacci e poi Cvetnic portano la squadra di casa alla palla per il 2-0, che viene concretizzata ancora dalla banda croata (25-16). Questa volta è Offanengo a partire meglio, la squadra guidata da Bolzoni si porta sul +4 (11-17) costringendo Beltrami a chiamare il primo time-out del match. Obossa, Pamio e poi Consoli permettono alle Leonesse di ristabilire la parità.

Casarotti subentra a Galletti in regia per le ospiti. Boldini di seconda intenzione e poi due volte consecutive Obossa permettono a Brescia di effettuare il sorpasso e andare 16-13. Il muro di Torcolacci vale il 18-14 e costringe Bolzoni a chiamare il tempo, poi Galletti ritorna in campo. Offanengo accorcia dopo il time-out e risale fino alla parità a quota 22 trascinata da Martinelli e Trevisan. Non si ferma il parziale della squadra in maglia nera: Pinali regala il set point e Bartesaghi lo trasforma. Offanengo così accorcia 2-1 e si va al quarto set. Break giallonero dal 4 pari al 7-4 merito del muro bresciano composto da Obossa e Torcolacci, nel frattempo Orlandi prende il posto di Cvetnic. Si accende Pamio che realizza due mani-out e due muri consecutivi che valgono il 14-9. Ancora un muro-punto per la Valsabbina, questa volta di Boldini e si va 17-10.

Tra le fila di Offannego Ilaria Anello subentra a Bartesaghi, a seguire Menegaldo ferma la fuga di Millenium (18-12). Brescia amministra il vantaggio e lavora ancora bene a muro, questa volta tocca a Torcolacci e si va 22-13. Entra Zorzetto per la Valsabbina e va subito a segno, portando le sue compagne a match point. La gara si chiude con la pipe di Orlandi che regala la quarta vittoria consecutiva alla Valsabbina. Le Leonesse si confermano in vetta alla classifica con i loro 16 punti. Il premio MVP della gara, offerto da Pasta Fabbri, va a Alice Torcolacci che piazza 7 muri-punto e chiude con il 57% in attacco. A premiare Torcolacci l’ospite d’eccezione della giornata di oggi: il campione del ciclismo Sonny Colbrelli. Alice Torcolacci, MVP dell’incontro: "Siamo molto contente, sappiamo che tutte le partite sono difficili e anche questa sera non è stato facile. Il campionato è molto lungo e intenso e già mercoledì torneremo in campo. La giovane età sicuramente contribuisce ai cali come quello che si è visto nel secondo set, però siamo un bel gruppo e abbiamo la possibilità di migliorare. Ora torniamo al lavoro per la prossima sfida”. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-CHROMAVIS OFFANENGO 3-1 (25-19; 25-16; 22-25; 25-15)

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Blasi (L) n.e.; Orlandi 1; Boldini 3; Consoli 13; Torcolacci 11; Cvetnic 6; Pamio 11; Obossa 17; Munarini 0; Scognamillo (L); Zorzetto 1; Foresi 0; Ratti 0. All.: Beltrami

Chromavis Eco DB Offanengo: Cattaneo n.e.; Tommasini (L); Anello I. 1; Martinelli 19; Anello L. n.e.; Marchesi n.e.; Pinali 5; Menegaldo 11; Trevisan 14; Porzio (L) n.e.; Galletti 0; Bartesaghi 8; Casarotti 0. All.: Bolzoni.