A2: Millenium Brescia alla ricerca di continuità, obiettivo 3 punti contro Ravenna

Sono passate quasi due settimane da quando, sul taraflex amico del PalaGeorge, la Omag Marignano ha spodestato la. La squadra di coach Alessandro Beltrami ha risentito del colpo anche nei primi due set della pesante trasferta di Aragona. Dal terzo parziale, però, nella Banca Valsabbina è tornata la consapevolezza della formazione che ha vinto le prime cinque giornate. Con questo spirito, Bianchini e compagne cercheranno di ritrovare la continuità e la concretezza che le hanno caratterizzate nella prima parte del campionato.

“Veniamo da settimane molto impegnative, con due trasferte lontane che ci hanno portato via molta energia – commenta la centrale viterbese Michela Ciarrocchi – Abbiamo avuto la fortuna di questo turno di riposo per recuperare e prepararci al meglio per la partita di domenica. Torniamo a giocare in casa e non vediamo l’ora di riscattare il risultato dell’ultima partita al PalaGeorge”. “Domenica sarà una partita difficile, Ravenna è una bella squadra, con un gioco molto veloce. Siamo determinate e focalizzate sulla partita, conoscendo bene il nostro obiettivo” conclude Ciarrocchi.

Le avversarie

Quarta in classifica dopo otto giornate di campionato, con 12 punti (4 vittorie e 3 sconfitte e un turno di riposo), nell’ultimo match l’Olimpia Ravenna ha ceduto il passo alla Futura Volley Giovani per 2-3. Confermato coach Simone Bendandi, il roster è composto dalle alzatrici Nastasha Spinello (da Sassuolo) ed Elena Foresi (Jesi, B1), dalle opposte Taylor Fricano (confermata) ed Eleonora Sestini (Perugia, B1). La batteria di attaccanti di posto 4 è formata da Valentina Pomili (da Macerata), Sara Fontemaggi ed Alessandra Guasti (confermate entrambe) e Katarina Bulovic (UYBA), i centrali sono Alessandra Colzi (da Vallefoglia), Alice Torcolacci (confermata) e Chiara Salvatori (da Volleyrò). Chiudono il roster i liberi Giulia Rocchi e Greta Monaco (entrambe confermate).

Precedenti ed ex

I precedenti tra bresciane e ravennati sono due, giocati nella stagione 2017/2018 e sono favorevoli alla Millenium. Una sola ex, Rachele Morello che ha vestito i colori dell’Olimpia Teodora nella stagione 2020/2021 raggiungendo i play off.

Le formazioni

Banca Valsabbina Brescia: 1 Morello, 3 Giroldi, 4 Bianchini, 5 Ciarrocchi, 6 Fondriest, 7 Blasi, 8 Sironi, 9 Cvetnic, 10 Tenca (L), 14 Tanase, 15 Scognamillo (L), 16 Bartesaghi, 17 Caneva. All.: Beltrami.

Conad Olimpia Teodora: 1 Pomili, 4 Salvatori, 5 Fricano, 6 Fontemaggi, 7 Monaco (L), 8 Colzi, 9 Torcolacci, 10 Guasti, 11 Spinello, 12 Sestini, 13 Rocchi (L), 17 Foresi, 18 Bulovic. All.: Bendandi.