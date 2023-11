A2. Millenium Brescia in cerca di riscatto: al PalaGeorge la sfida con Messina vale il 3° posto

La settima gara di regular season regala agli spettatori del PalaGeorge di Montichiari una sfida di altissimo livello. Per il primo incrocio nella storia delle due formazioni, il bottino di giornata sarà il terzo posto. Brescia lo vuole conquistare, dopo essere caduta in casa della Futura Giovani; Messina lo vuole custodire dopo le vittorie contro Pescara e Soverato. Coach Beltrami dovrà affrontare questo difficile ballottaggio senza una pedina fondamentale nella scacchiera giallonera: la sua opposta Malik, ancora nel pieno del recupero dopo l’infortunio subito contro Como. Fischio d’inizio domenica 12 novembre, alle ore 17.

Dopo il 3-0 subito al PalaBorsani di Castellanza, la settimana delle Leonesse è stata dedicata a rimettere insieme i pezzi per ritrovare le necessaria forza e concentrazione per un’altra sfida determinante per la classifica: vincere contro Messina significherebbe, infatti, rimanere sul treno delle grandi che viaggiano nelle zone calde della classifica. La capitana Alice Pamio fa il punto della situazione prima del match.

“È stata una settimana intensa: tornare ad allenarsi dopo una sconfitta è sempre stimolante perché ci si rimette in gioco e si sfidano i propri limiti. Domenica ci sarà Messina: un avversario forte, preparato, che avrà voglia di fare punti. Una squadra molto fisica a muro, forte in attacco e pesante in battuta. Ma prima di tutto ci saremo Noi! È stato il nostro mantra per tutta la settimana: l’obiettivo è concentrarsi su di noi per riportare dalla nostra parte del campo quella qualità che conosciamo e riprendere il nostro ritmo di gioco, che può mettere in difficoltà anche gli avversari più ostici. Lotteremo su ogni pallone: sarà una partita tosta, non ci regaleranno niente, ma insieme al nostro pubblico abbiamo voglia di ruggire ancora insieme!”.

È ancora la numero 10 della Valsabbina ad occupare il primo posto della classifica interna per punti realizzati (92); dietro di lei, ci sono Torcolacci (64) e Malik (57). Dall’altra parte, è il posto 2 ad essere più caldo: con 87 punti totali realizzati, è l’opposta Kelsie Payne a primeggiare tra le sicule, seguita poi dalle due schiacciatrici Jessica Joly (60 punti) e Valeria Battista (55 punti). Quello di domenica sarà il primo incontro ufficiale nella storia delle due formazioni. Sul taraflex del PalaGeorge, ci sarà un’unica ex: la capitana di Messina, Melissa Martinelli, infatti, ha vestito la maglia giallonera nella stagione 2016/2017.