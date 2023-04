A2. La Millenium Brescia cerca il colpaccio a Riccione per conquistare la finale promozione

Dentro o fuori. Chi vince stacca il pass per la finale per la promozione in A1, chi perde termina la stagione. Questo il peso di gara 3 tra la Millenium Brescia e l’Omag Marignano. Appuntamento domenica 30 aprile, ore 17, al PlayHall di Riccione. Quarta sfida consecutiva in tre settimane tra le Leonesse di coach Beltrami e le “Zie” di Enrico Barbolini. La Valsabbina Millenium ha riaperto la serie di semifinale playoff grazie al successo in gara 2 per 3-0, ottenuto in un PalaGeorge infuocato dal tifo di oltre 1500 spettatori. Ora si torna alla PlayHall di Riccione per gara 3, fischio d’inizio alle ore 17. La vincente sfiderà in finale Trento che ha superato in gara 2 Talmassons.

Reduci da una partita vincente e convincente, che ha riportato oltre 1500 tifosi al PalaGeorge di Montichiari – sfiorando i numeri dei big match di Brescia delle stagioni in Serie A1 – le Leonesse non vogliono perdere la carica e puntano a proseguire la corsa con destinazione Trento. Sul percorso, una Omag MT agguerrita e in vantaggio negli scontri stagionali per 2-1. “Sicuramente possiamo dire che arriviamo a Gara 3 con l’entusiasmo derivante dalla bella vittoria di Gara 2, dove siamo riuscite a mettere in campo una grande prestazione di squadra” commenta il libero della Valsabbina, Serena Scognamillo.

“Mercoledì siamo riuscite a giocare aiutandoci e lottando per l’obiettivo comune, che era quello di riaprire la serie. Ovviamente ora il nuovo traguardo diventa quello di accedere alla Finale, quindi la posta in gioco è sempre più alta. Servirà fare qualcosa in più, sappiamo di giocare in casa di un avversario forte e non sarà facile. Dovremo ripetere una bella prestazione corale per portare a casa la partita, sarà certamente una battaglia perché incontri così non sono mai facili, anche perché si sa che la posta in gioco è altissima, dovremo dare il 100% e sono certa che i nostri tifosi ci seguiranno e faranno sentire il loro sostegno anche a Riccione, come hanno fatto tutto l’anno”.