A2. Gran prova di carattere della Millenium Brescia che batte in rimonta Albese

Il PalaGeorge riaccoglie le sue Leonesse a tre giorni dalla vittoria contro Volley Soverato. Nel turno infrasettimanale, a Montichiari, arriva la Tecnoteam Albese. Per le due formazioni, al terzo incrocio nella loro storia, un percorso in crescendo finora: Brescia arriva da tre vittorie consecutive dopo il passo falso in avvio di stagione; per Como, invece, due sconfitte e il successivo doppio riscatto a Soverato e Pescara. Starting six +1 ormai consolidato per la Valsabbina: al palleggio c’è Scacchetti opposta a Malik, al centro ci sono Babatunde e Torcolacci, con Pamio e Fiorio in posto 4 e Pericati libero. Coach Chiappafreddo, invece, sceglie la palleggiatrice Nicolini con l’opposta Zatkovic, Meli e Venerino centrali, Longobardi e Zanotto schiacciatrici e Fiori libero. Inizio difficile per Brescia, troppo fallosa in difesa, che va subito sotto 2-7. Guidata dai muri di Babatunde (autrice anche di un ace) e Torcolacci, la Millenium sembra ripartite (9-10).

Sul 10-12, brutta caduta per Malik che lascia il campo (l’entità dell’infortunio sarà approfondita nelle prossime ore con esami strumentali): al suo posto entra Ratti. È l’ace di Torcolacci a regalare il pareggio alle bresciane (13-13). Ma la Tecnoteam non ci sta e con Zalitkovic e Meli arriva il sorpasso (16-17). Sul finale, altro blackout delle ragazze di Beltrami: Como scappa sul 21-24 e chiude i conti con Zatkovic sul 22-25. Anche l’avvio della seconda frazione è di segno negativo: Como sfrutta l’eccessivo caos bresciano e vola sul 5-11. Confusione che si trasforma in nervosismo: cartellino giallo per Pamio e doppio cambio (Pinarello su Scacchetti, Bulovic su Ratti, dopo quello di Brandi su Babatunde a inizio set). Brescia prova la rincorsa: sul -4 (14-18), l’Albese con Nicolini in battuta accelera (14-21). L’errore al servizio di Pinarello fa 18-24: l’attacco di Meli regala il secondo set alla Tecnoteam (19-25).

Inizio finalmente di carattere per la Valsabbina che fa del muro la sua arma vincente (5-2). Como risponde a colpo sicuro e raggiunge il pareggio (6-6). Prestazioni in crescita per Brandi e Bulovic (ancora nel ruolo di opposta) che trascinano Brescia sul 14-11. Una super Torcolacci regala il set point alle Leonesse (24-21), completamente sprecato dalla Millenium che viene raggiunta sul 24-24. Brescia vince: 25-27. Preso finalmente coraggio dal successo nel rocambolesco terzo set, la Valsabbina fa subito 11-3. Con Nicolini in battuta, la Tecnoteam recupera 5 punti (15-10), ma gli attacchi di Pamio sono più letali (19-11). È il capitano bresciano, d’astuzia, a prendersi il set (25-17). Agguerrito testa a testa nell’avvio della quinta frazione. Sul 7-9 Albese, Pamio guida le sue al pareggio (9-9) e, con un ace, al sorpasso (11-10).

Bulovic e Torcolacci fanno il resto. La Banca Valsabbina Millenium vince in rimonta (15-11): è il quarto successo consecutivo. Domenica si vola in trasferta a Busto. MVP del match, con 19 punti, 4 muri, 2 ace e solo 3 errori, Alice Torcolacci ha commentato così la partita: “È stata una partita lunga ed emozionante. I primi due set non abbiamo giocato nel migliore dei modi, poi siamo state brave a recuperare un po’ di lucidità. Ci serve più continuità. È stata una vittoria di cuore e di squadra”. Ottima prestazione ottenuta anche ad un’intesa sempre più crescente con Scacchetti: “Ci stiamo lavorando tanto. Veniamo, però, da settimane dove non ci siamo potute allenare a pieno regime a causa di alcuni acciacchi. Mi auguro che andrà sempre meglio. Avere la fiducia del palleggiatore è sempre bello e importante”. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-TECNOTEAM ALBESE 3-2 (22-25, 19-25, 27-25, 25-17, 15-11)

BRESCIA: Fiorio 3; Pinarello 0; Tagliani (L) n.e.; Scacchetti 1; Torcolacci 19; Pamio 22; Bulovic 12; Pericati (L); Brandi 7; Malik 1; Babatunde 5; Pinetti n.e.; Ratti 1. All. Beltrami

ALBESE: Zanotto 7, Veneriano 10, Fiori (L), Nicolini 5, Brandi n.e., Zatkovic 27, Bernasconi 0, Soledad Bulaich Simian 5, Longobardi 14, Patasce n.e., Meli 7, Radice 0. All. Chiappafreddo