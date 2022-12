A2: il girone di ritorno della Millenium Brescia comincia subito con un big match

Prima contro seconda della classe ed il girone A riparte con il botto. Una sfida molto importante che andrà a definire il percorso delle due formazioni di punta del girone. Sul piatto, in caso di vittoria, la Millenium Brescia potrebbe portare a sette le lunghezze di vantaggio sulle dirette avversarie e consolidare il primato in classifica. Appuntamento a martedì 27 dicembre, fischio d’inizio alle ore 17. Dirigeranno Marco Pasin e Rachela Pristerà, con Matteo Fellin al referto segnapunti elettronico. Boldini e compagne hanno raggiunto e mantenuto il primo posto in classifica, superando le difficoltà di un girone ostico e costruendo un gioco sempre più efficace. Le prossime sfide propongono scontri diretti decisivi per la classifica (dopo Trento i match con Sassuolo e Busto Arsizio, oltre ai quarti di Coppa Italia).

Coach Beltrami vuole massima concentrazione in vista della sfida con l’Itas Trentino: “Con l’inizio del ritorno si riparte da zero e partita per partita dovremo dare il meglio focalizzandoci su ogni avversaria. Iniziamo con il ritorno fuori casa con Trento, sarà un match importante e vogliamo arrivare pronti. Non sarà facile, loro hanno preso ritmo e sono molto vicine a noi in classifica, qualche volta sono inciampate come è capitato anche a noi e come è normale che succeda in questo campionato. Sarà sicuramente una bella sfida, stiamo lavorando per stare meglio di queste prime settimane di dicembre, visto che tra malattie, alto carico di lavoro e impegni di campionato un po’ abbiamo pagato. Adesso abbiamo tempo per prepararci, sempre intensamente ma con più calma e spazio per il riposo. All’orizzonte ci aspetta il big match con Trento, poi una breve pausa e un gennaio di fuoco tra scontri diretti e quarti di Coppa Italia, continueremo a concentrarci con pazienza e determinazione su una gara alla volta”.

La formazione di coach Stefano Saja occupa la seconda posizione in classifica dietro alla Valsabbina, con 24 punti, frutto di sette vittorie e quattro sconfitte. Nell’ultima gara di campionato Trento ha superato per 3-1 l’Esperia Cremona, riscattando la battuta d’arresto di Lecco nel turno precedente. Terminale offensivo principale è l’opposta americana Carly DeHoog con 213 palloni messi a terra, top scorer secondo le statistiche della Lega Pallavolo Serie A femminile del girone A. A livello di collettivo Trento è la formazione che ha messo a segno più aces, 64, precedendo San Giovanni in Marignano e Sassuolo, ferme a 62 e 59, e realizzato più blocks, ben 100, davanti a Sant’Elia e Sassuolo con 97 e 96.

Le due formazioni si sono già incontrate nel precampionato, il 24 settembre a Sanbapolis e il 1 ottobre a Montichiari, mentre i precedenti tra bresciane e trentine all’epoca del Trentino Rosa sono stati nove, dal 2103 al 2021, tra B1 ed A1, ed il bilancio è favore delle trentine per otto ad uno; la prima vittoria della Millenium è stata alla prima giornata d’andata al PalaGeorge di Montichiari lo scorso 23 ottobre. Nella parte indoor le ex sono due: Francesca Parlangeli, che ha giocato a Brescia dal 2017 al 2021, e Silvia Fondriest nel 2021/2022. Per quanto riguarda la sabbia, Jessica Joly ha partecipato al Lega Volley Summer Tour 2022 con la maglia di Brescia, mentre Francesca Michieletto nel 2018 ha fatto parte della coppia di beach volley Millenium Zambelli per il campionato italiano insieme a Michela Lantignotti.