A2: il mese di febbraio della Millenium Brescia diventa ancora più infuocato

Che il vivo della stagione dovesse ancora arrivare si sapeva, ma i numerosi rinvii tra dicembre e gennaio hanno contribuito a creare un calendario estremamente fitto di impegni per le varie formazioni di Serie A2 femminile. Ufficializzata la data del recupero di Brescia – Sant’Elia (inizialmente prevista per il 9 gennaio), il prossimo 9 febbraio alle 19.30 presso il PalaGeorge di Montichiari, giunge dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile anche la notizia dell’anticipo di Brescia – Aragona alle 16 del 6 febbraio. Per Bianchini e compagne il calendario di regular season – che di “regular”, dall’inizio del 2022, ha avuto poco – è quindi strutturato così:

30/01 Marignano (trasferta)

2/02 Olbia (trasferta)

6/02 Aragona (casa)

9/02 Sant’Elia (casa)

13/02 riposo

16/02 Busto Arsizio (casa)

20/02 Ravenna (trasferta)

27/02 Macerata (casa)

6/03 Sassuolo (trasferta)

TERZA GIORNATA RITORNO

Mercoledì 09 Febbraio 2022, ore 19:30 – DIRETTA YOUTUBE VW

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Assitec Volleyball Sant’Elia

Presso Palasport Jimmy George, Via Giovanni Falcone, 24 – Montichiari (BS)

SETTIMA GIORNATA RITORNO

Domenica 06 Febbraio 2022, ore 16:00 – DIRETTA YOUTUBE VW

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Seap Dalli Cardillo Aragona

Presso Palasport Jimmy George, Via Giovanni Falcone, 24 – Montichiari (BS)