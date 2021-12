A2: gli esami medici gelano la Millenium Brescia, rottura del crociato per Alice Tanase

La societàcomunica, dopo indagini strumentali e a seguito della visita con l’ortopedico di riferimento,, che per l’atletasi evidenzia una rottura del menisco mediale e del crociato anteriore. Pertanto la giocatrice, infortunatasi nel corso dell’incontro di ieri contro la Green Warriors Sassuolo, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico in data da definirsi. Il migliore in bocca al lupo della società va ad Alice.

Tanase è una delle titolari fisse della formazione lombarda che ha appena concluso il girone di andata del gruppo A della Serie A2 al secondo posto, ad un solo punto di distanza dalla capolista OMAG Marignano. Dal proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare chiunque le sia stata vicino, pubblicando alcune sue foto con la maglia di Brescia e una didascalia significativa: "Ma chi mi butta giù? Forza e pedalare". Oltre all’infortunio, la domenica della Milenium è stata caratterizzata dalla pesante sconfitta interna (1-3) contro la Green Warriors Sassuolo.