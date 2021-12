A2: dopo quattro stagioni si avvicina il ritorno della Millenium Brescia in Coppa Italia

Si avvicina l’appuntamento di Coppa per le Leonesse della, che dopo quattro stagioni tornano a disputare la Coppa Italia. L’ultima avventura di Coppa Italia dell’allora Savallese Millenium è stata nel 2017/18, annata in cui le Leonesse diconquistarono la promozione nella massima serie. Il percorso di Coppa si arrestò ai quarti di finale, nel 3-2 perso per un soffio in casa della, per cui Bianchini e compagne hanno la possibilità di scrivere una nuova pagina della storia societaria.

Ostica avversaria dei quarti di finale è la CDA Talmassons, guidata da Leo Barbieri, che si è posizionata al terzo posto nel Girone B al termine dell’andata e che ha battuto l’Hermaea Olbia per 3-0 negli ottavi. Talmassons è attesa al PalaGeorge di Montichiari mercoledì 22 dicembre alle ore 20. Sarà possibile acquistare i tagliandi in loco presso la biglietteria del PalaGeorge a partire da 1 ora prima dell’incontro ed esclusivamente in contanti. Consigliamo l’utilizzo della biglietteria elettronica per evitare code e assembramenti.

È obbligatoria la Certificazione verde COVID-19 rafforzata (“Super Green pass”) a partire dai 12 anni compiuti e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto. In occasione del ritorno delle Leonesse in Coppa Italia, tutte le squadre di tesserati FIPAV (atleti, tecnici, dirigenti che si presentino insieme) potranno ritirare un biglietto omaggio per l’anello superiore del PalaGeorge. Gli accompagnatori avranno diritto all’ingresso ridotto (6€ per la tribuna).