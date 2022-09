Volley femminile A2: domani la presentazione del roster 2022-2023 della Millenium Brescia

La dirigenza di Banca Valsabbina organizza per giovedì 8 settembre alle ore 11:00 la conferenza stampa nella quale verrà presentato il nuovo roster della prima squadra della Millenium Brescia e ufficializzato il rinnovo dell’accordo per la stagione 2022-2023. Come nella passata stagione, ad ospitare l’evento sarà la splendida area Belvedere del Castello di Brescia. Una partnership che si avvia alla sesta stagione, quella fra la formazione di vertice del volley femminile bresciano e Banca Valsabbina, che si conferma title sponsor (quinto anno consecutivo) anche per l’imminente stagione di A2.

Un sostegno importante da parte dell’istituto di credito, che continua a scommettere sul Volley Millenium Brescia a fronte di una comunità di valori e di intenti sempre più stretta. Il rinnovo della partnership verrà ufficializzato nella suggestiva cornice del Cidneo, nel corso di una conferenza stampa durante la quale i vertici di entrambe le società illustreranno il programma di sponsorizzazione, le ragioni alla base del rinnovo dell’accordo e i dettagli di una collaborazione consolidata e vincente, alla presenza delle atlete, dei membri dello staff Millenium e dei tifosi interessati. L’accesso è libero, fino ad esaurimento posti.