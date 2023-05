A2. Claudia Consoli lascia la Millenium Brescia dopo un solo anno e torna all’Omag Marignano

L’Omag Marignano ha annunciato il ritorno di Claudia Consoli in Romagna. Dopo un anno trascorso alla Banca Valsabbina Millennium Brescia, dove ha disputato un eccellente campionato che l'ha vista raggiungere sia la finale di Coppa Italia che la finale playoff, Claudia torna dunque a vestire la maglia che aveva lasciato proprio per indossare quella lombarda. Il suo rendimento stagionale è presto detto: in 33 partite disputate, Claudia Consoli ha totalizzato 267 punti complessivi, risultando la quarta migliore giocatrice di Brescia da questo punto di vista.

“È un’emozione unica tornare in una squadra dove sono stata così bene - ha spiegato dopo l’ufficialità della trattativa - Due anni fa la Consolini Volley è stata come una seconda famiglia che mi ha sempre supportata, anche in un momento per me molto difficile. Non vedo l’ora di tornare a combattere per questa maglia, in quel palazzetto, con la carica dei fantastici Nipoti. Sono pronta a dare il meglio di me per la nuova stagione e già non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ci vediamo presto!”