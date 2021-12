A2: verso Brescia – Sassuolo, con un occhio al piazzamento per la Coppa Italia

La sfida in programma per la dodicesima giornata di regular season, tra lae lasi tinge di molteplici significati. In primis si tratta di un match che si preannuncia complesso per il valore in crescendo dell’avversario; un gruppo giovane, partito in sordina (3 sconfitte nelle prime 3 giornate) ma che ora viene da 4 vittorie consecutive, compreso l’exploit in casa di Busto Arsizio, e che vanta 16 punti in classifica. Da tenere d’occhio, schiacciatrice ravennate classe 2003 ex Club Italia, che ha già messo a segno 154 punti in 29 set.

Inoltre di recente il mercato estero ha portato in Emilia la forte opposta polacca Aleksandra Rasinska, valore aggiunto in attacco. In seconda battuta, sarà una sfida importante in chiave classifica, perché se è vero che il campionato è appena al primo giro di boa, in alto ci sono ben 3 squadre in 2 punti. Brescia prima con 21 punti e 8 vittorie, Marignano seconda con 21 punti e 7 vittorie, Macerata terza con 20 punti e 7 vittorie. Seguono Busto (17) e proprio Sassuolo in quinta piazza con 16 punti, tallonata da Olbia a 15, Marsala 14 e Ravenna 12.

Insomma, l’ultimo turno dell’andata di A2 potrebbe cambiare di molto la fisionomia della classifica, che se ad oggi conta relativamente in vista dei play-off, conta molto in vista della Coppa Italia, il cui accesso si determina proprio domenica e dal 12 dicembre partirà la “Road to Rome”. Alla Coppa Italia di Serie A2 accedono le prime 6 squadre di ogni girone al termine del girone di andata di Regular Season. Le prime due classificate di ogni girone sono direttamente qualificate ai quarti di finale. In caso di vittoria domenica 5 dicembre, Millenium si qualificherebbe fra le prime due del girone A, non rendendo necessario disputare il turno degli ottavi.

Inoltre qualificarsi come prima della classe vorrebbe dire avere sempre il vantaggio del fattore casalingo, almeno fino all’eventuale finale a Roma, che si disputerà in concomitanza della finale di A1. La situazione nel girone B dice: Talmassons 24; Mondovì 23; Pinerolo 23; Montecchio 18; Martignacco 13; Albese 13; Vicenza 13 e Soverato 11. Vicenza ha però da osservare il turno di riposo.