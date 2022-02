A2: Brescia non si fa intimidire nemmeno da Macerata, ufficiale l'accesso diretto agli spareggi

Lo scontro diretto per la testa del girone regala alle Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia il primo posto nel girone e l’accesso diretto agli spareggi per la promozione. Macerata crolla 3-0 in poco più di un’ora sotto i colpi di una Brescia senza sbavature. Beltrami sceglie Morello-Bianchini, Ciarrocchi-Fondriest, Cvetnic-Piva con Scognamillo libero in partenza; mentre Paniconi risponde con Ricci-Malik, Cosi-Pizzolato, Michieletto-Fiesoli e Bresciani libero. Il match è delicato e si sente fin dalle prime battute.

Le due squadre viaggiano appaiate fino al 6, dove Bianchini sale in cattedra e piazza il solito ace: 9-6 e primo time-out del giorno chiamato da Paniconi. La stessa capitana giallonera continua nella sua serie e piazza un nuovo servizio vincente sul 12-6. Il block-out di Fiesoli, accorcia e vale il 14-10. Il trend vincente continua col colpo dai 9 metri di Michieletto (18-15 e tempo Beltrami), per poi raggiungere la minima differenza ancora con la numero 5: 18-17. Cvetnic sale in cattedra con la doppietta punto-muro e rimette a posto la situazione (23-19), per poi chiuderla con il mani-out del 25-21.

La stessa determinazione si vede negli occhi di Ciarrocchi. 3 suoi muri portano il nuovo parziale sul 5-2, per poi firmare l’ace che manda Paniconi al tempo: 9-4. L’onda positiva continua con Piva (11-5), non arrestandosi nemmeno con Bianchini poco dopo: 17-9. Macerata perde le speranze e comincia a sbagliare. I 2 ultimi palloni errati mandano il punteggio sul 21-11, poi Piva regala a Brescia il 25-12: lo spareggio è a un passo. L’inerzia della gara è dalla parte bresciana.

Piva si fa sentire con l’accoppiata muro-punto del 7-3, poi il muro di Morello doppia le avversarie ed obbliga Pizzolato ai 30” sul 12-6. Ciarrocchi continua l’azione offensiva col primo tempo del 15-10, centrando pienamente l’incrocio delle righe dai 9 metri pochi istanti dopo: il 18-10 ferma il tempo per la seconda volta in casa marchigiana. Malik tenta una timida ripresa (22-15), ma Cvetnic non ne vuole sentire e manda tutti alla festa finale: 25-16 e 3-0 finale.

Michela Ciarrocchi ha commentato così a fine match: “E’ stata una vittoria bellissima e tanto sperata. Abbiamo preso 3 punti importantissimi che ci portano direttamente allo spareggio. Ci aspettavamo un avversario tosto di fronte, e siamo rimaste un po’ sorprese dall’esito della gara. Grande merito va dato a noi, capaci di tenerle sotto pressione dall’inizio alla fine della gara”. Il tabellino del match:

Banca Valsabbina Millenium Brescia – CBF Balducci HR Macerata 3-0 (25-21, 25-12, 25-16)

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Piva 11, Fondriest 4, Morello 4, Cvetnic 9, Ciarrocchi 13, Bianchini 15; Scognamillo (L). Caneva 1. N.E. Giroldi, Blasi, Sironi, Tenca (L), Bartesaghi. All. Beltrami.

CBF Balducci HR Macerata: Ricci, Fiesoli 5, Cosi 5, Malik 6, Michieletto 9, Pizzolato 4; Bresciani (L). Ghezzi 1, Stroppa 3, Peretti. N.E. Martinelli, Gasparroni, Greco (L). All. Paniconi.