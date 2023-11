A2. Che big match per la Millenium Brescia! Leonesse a Castellanza contro la capolista Busto

In una settimana tutt’altro che semplice, con due gare di spessore al PalaGeorge contro Soverato e Como, le Leonesse sono attese ad una conclusione ancora più scoppiettante: al PalaBorsani di Castellanza (VA), la Banca Valsabbina Millenium Brescia è attesa dal big match contro una delle formazioni più attrezzate del Girone A di A2, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Coach Beltrami proverà a dare filo da torcere alla capolista, ancora a punteggio pieno (15 punti in cinque giornate, contro i 12 di Brescia). Fischio d’inizio domenica 5 novembre, alle ore 17. L’ultimo, rocambolesco, match al PalaGeorge ha regalato alle Leonesse la quarta vittoria consecutiva e il terzo posto in classifica (a 12 punti, a pari merito con Città di Messina).

Una vera prova di cuore e di carattere che ben testimonia lo spirito con cui la Valsabbina affronterà la trasferta a Castellanza. Coach Beltrami dovrà affrontare il big match senza l’opposta Polina Malik che, nel primo set del match contro Albese, ha subito un infortunio alla caviglia che la lascerà lontana dal taraflex per qualche gara. L’MVP bresciana nell’ultima gara contro Albese, Alice Torcolacci, commenta così il big match del weekend: “Con Busto ci aspettiamo una partita difficile. Sarà la terza gara in sette giorni, dopo i cinque set di mercoledì, e quindi saremo messe alla prova anche a livello fisico. Loro sono un’ottima squadra, ben strutturata, e sicuramente ci metteranno in difficoltà. L’obiettivo è quello di fare bene, di giocarci un’ottima partita e di portare a casa il miglior risultato”.

Con 84 punti realizzati è ancora Alice Pamio a guidare la classifica della Millenium, seguita da Malik (57) e da Torcolacci (50). Risponde alla capitana della Valsabbina la ex Brescia Lea Cvetni? con 63 punti realizzati, due in più di Zanette, seguita da Lana Conceicao a 52. Il posticipo del 2 novembre contro Talmassons ha regalato alla Futura Giovani la quinta vittoria consecutiva: un poker di soli successi che significa primo posto solitario a 15 punti.

Con Furlan (secondo posto nella Top 5 blockers a 20 punti) e Zanette (terza con 9 punti in quella per le migliori al servizio, classifica che è guidata dall’opposta bresciana Malik con 10), la formazione bustocca proverà a bloccare la crescita della Millenium e anche ad invertire le statistiche: nei sei incroci ufficiali in Serie A2, infatti, la Millenium che ha sempre primeggiato su Busto. Sei gli incroci tra Valsabbina e Busto nella loro storia, tutti conclusi a favore delle bresciane. Nelle due formazioni ci sono due ex: le padrone di casa ritrovano Cristina Fiorio, che ha vestito la maglia della Futura Giovani proprio nello scorso campionato; la Millenium, invece, riabbraccia Lea Cvetnic, a Brescia per tre stagioni consecutive tra Serie A1 e A2 (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).