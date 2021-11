A2: non un semplice big-match, Macerata-Brescia di domenica vale il primato

Cinque vittorie consecutive e gli stessi punti in classifica. Il match che vedrà impegnata domenica 28 novembre lain trasferta nelle Marche non è un semplice turno di campionato. Il girone d’andata sta per terminare e le Leonesse vantano 19 punti, due in meno rispetto alla capolista. Lo stesso discorso vale per la prossima avversaria, lache vanta lo stesso percorso della formazione lombarda finora, sette vittorie e una sconfitta.

Le due squadre sono appaiate in classifica al secondo posto e la sfida in programma fra tre giorni avrà un significato ancora più importante se si tiene conto del fatto che l’OMAG riposerà. Questo vuol dire che chi vincerà l’incontro potrà conquistare il primato e far capire ulteriormente quanto sia seria la candidatura alla promozione in A1. Brescia viene da due vittorie consecutive, il sofferto 3-2 contro Aragona e il netto 3-0 ai danni di Ravenna. Ancora meglio ha fatto Macerata che ospiterà le Leonesse di coach Beltrami con la voglia di allungare la propria striscia positiva, giunta a cinque successi di fila.

La partita si preannuncia equilibrata come non mai anche per l’andamento che hanno avuto Brescia e Macerata nelle otto giornate disputate. Entrambe hanno conquistato un 3-2 (la CBF in trasferta a Sassuolo) ed entrambe hanno subito un pesante 0-3 dall’attuale capoclassifica, Marignano. Sarà molto interessante assistere a un match del genere e lo spettacolo non mancherà di certo.

Al Fontescodella sarà una vera e propria battaglia dall’inizio alla fine, con le maceratesi pronte a far valere il fattore casalingo che è stato così determinante fino a questo momento, e Brescia che vorrà dimostrare ancora una volta di saper affrontare senza problemi anche le trasferte più ostiche. Un po’ come viene ripetuto nel film “Highlander, l’ultimo immortale”, ne resterà soltanto una per la vetta del girone A di A2.