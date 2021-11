A2: big match d’alta quota per Brescia con Marignano, ma le Leonesse non soffrono di vertigini

Domenica 7 novembre alle ore 17 laincrocia il destino della formazione romagnola, occasione importante per allungare in classifica, mentre le ragazze di coach Barbolini vorranno vincere per sorpassare la capolista e conquistare il. Dirigeranno Antonio Gaetano, coadiuvato da Danilo De Sensi e Ferdinando Giacomo Ricci al referto segnapunti elettronico. La squadra guidata daè reduce da cinque vittorie consecutive, che hanno evidenziato un crescendo nella consapevolezza e nel ritmo di gioco. Dopo il tie-break vinto con la, l’incontro con la Omag è l’altra grande sfida del girone. L’esito del match con Ortolani e compagne avrà grande influenza sulla classifica e sulla consapevolezza delle Leonesse.

“Siamo tornati da una trasferta molto difficile – commenta l’opposta bresciana Giorgia Sironi, che con il team bresciano è rimasta bloccata per oltre 14 ore nell’aeroporto di Palermo a causa di maltempo e disservizi -ma nonostante ciò il calendario ci dà la possibilità di giocare un’altra bella partita contro una squadra molto quotata. Arrivano da quattro vittorie consecutive e come noi possono vantare sia l’esperienza dell’opposto – che conosciamo tutti molto bene – sia l’entusiasmo delle giovani che renderanno la partita sicuramente molto interessante”. “Fortunatamente – prosegue Sironi – abbiamo uno staff che sa organizzare anche le situazioni impreviste e che ci permetterà di affrontare al meglio la partita di domenica. Sarà un match da giocare con molta attenzione: dovremo concentrarci su noi stesse e imporre il nostro ritmo di gioco. Aspetto tutti al PalaGeorge domenica alle 17!”.

L’Omag Mt San Giovanni in Marignano da questa stagione è guidata da coach Enrico Barbolini, proveniente da Sassuolo. Proprio Sassuolo è l’ultima formazione ad essere caduta sotto i colpi di Marignano. Il roster è formato da un gruppo giovane arricchito da giocatrici di esperienza. Il colpo principale di mercato è stato l’arrivo di Serena Ortolani, opposta, classe 1987, giocatrice che vanta un passato in A1 ed in nazionale, le alzatrici sono Alice Turco (Cuneo) e Mariaelena Aluigi (confermata). La batteria dei posti 4 è formata da Alessia Bolzonetti (vivaio Novara), Eleonora Penna (confermata), dalla bresciana Sali Coulibaly (un ritorno dopo l’esperienza ad Olbia) e Martina Brina (Montale) mentre l’opposta Irene Zonta (Castelfranco, B1) completa il reparto offensivo.

Le centrali sono Sara Ceron (confermata e volto noto agli appassionati bresciani per il passato a Promoball e Pisogne), Claudia Consoli (da Roma) ed Alessia Mazzon (altro ritorno dopo l’esperienza a Mondovì), i liberi sono Ilaria Bonvincini (confermata) e Giulia Biagini (da Gabicce). Non ci sono ex ma sono numerosi i precedenti. La prima volta che lombarde e romagnole si sono scontrate è stato nella stagione 2015/2016 nella Finale di Coppa Italia di B1, vinta da Brescia. Al termine di quella stagione entrambe le squadre sono state promosse in A2: dal 2016 al 2018 i precedenti sono stati quattro. Millenium è avanti per 3 a 1.