A2: anticipato alle 16:00 il match di domenica tra Millenium Brescia e Olbia

La quarta giornata vede le Leonesse dellatornare al PalaGeorge dopo due trasferte: ufficializzato l’anticipo di un’ora dell’incontro con il. A seguito dell’accordo preso con la squadra ospite, la formazione lombarda rende noto l’anticipo della quarta giornata di campionato. Inizialmente previsto per domenica alle ore 17:00, l’incontro è stato anticipato di un’ora, vale a dire domenica 31 ottobre 2021 alle

Sarà possibile assistere al match della capolista sul canale Volleyworld di YouTube e su Teletutto 2. A Brescia arriverà un’avversaria davvero temibile per saggiare le capacità di primato della Banca Valsabbina. Olbia ha 5 punti in classifica, ma una partita in meno, in quanto ha già sfruttato il suo turno di riposo. Per ora ha giocato solamente in casa, raccogliendo un incredibile 3-2 contro la Pallavolo Aragona (in rimonta dallo 0-2 iniziale) e un netto 3-0 contro la Green Warriors Sassuolo.