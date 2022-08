Volley femminile A2: 10 giorni all’inizio della preparazione della Millenium Brescia

Nella mattinata di giovedì 18 agosto la Banca Valsabbina Millenium Brescia 22/23 darà il via alla preparazione, guidata per il secondo anno consecutivo da coach Alessandro Beltrami. Sul fronte atlete, il PalaGeorge di Montichiari vedrà dieci nuove Leonesse e due volti noti, mentre lato staff tecnico vi è stata piena conferma del trio Beltrami-Cozzi-Truzzi. Il gruppo squadra sarà subito sottoposto allo screening Covid per iniziare la stagione con tranquillità. Le prime settimane di lavoro si snoderanno tra allenamenti tecnici presso lo storico impianto di Via Falcone e la palestra California di Molinetto, che ospiterà anche le sedute in piscina. Il sodalizio del presidente Roberto Catania si ritroverà quindi giovedì 18 agosto per ricevere il materiale tecnico Erreà, confermato fornitore dell'abbigliamento ufficiale, e per il benvenuto da parte dei vertici del Club.

Successivamente il coach parlerà alla squadra e ai singoli, presentando la stagione tecnica e il programma di preparazione insieme al suo staff, rinnovato nella parte medica. Nel corso della giornata, con il supporto dei partner Multilumix e Serplay, saranno realizzati i contenuti multimediali di presentazione della nuova squadra. Sarà disponibile per la stampa dalle 17.00 alle 18.00 la tradizionale media hour, per le prime foto e le prime interviste. Sarà un momento aperto anche a tifosi, curiosi e sponsor, nel rispetto del lavoro dei giornalisti e media partner.

Per questo momento è consigliato l'utilizzo della mascherina, al fine di tutelare squadra e staff. A seguire è previsto il primo allenamento di attivazione, aperto al pubblico (esclusivamente in tribuna) e ai fotografi. Anche la giornata di venerdì vedrà una sessione di colloqui individuali e il pranzo di squadra, prima del secondo allenamento, chiuso al pubblico, alle ore 16.30. Il PalaGeorge ospiterà una rosa quasi interamente rinnovata e caratterizzata ancor più dello scorso anno dalla giovane età, con la regia di Jennifer Boldini ed Elena Foresi, in posto 4 Lea Cvetnic (confermata), accompagnata da Alice Pamio, Bianca Orlandi e Aurora Zorzetto. Nel ruolo di opposti Josephine Obossa e Sonia Ratti, mentre al centro ci saranno Alice Torcolacci, Claudia Consoli e Matilde Munarini.

A difendere la seconda linea vi sarà per la seconda stagione consecutiva Serena Scognamillo. Al raduno del PalaGeorge saranno presenti tutte le atlete e lo staff, ad eccezione della centrale Matilde Munarini, che non dovrebbe esserci a causa di possibili impegni con la Nazionale Juniores. Piacevole sorpresa per l'ambiente Millenium sarà la momentanea partecipazione agli allenamenti di Sophie Andrea Blasi, aggregata per la preparazione al gruppo squadra Millenium.