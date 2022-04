Volley A2 playoff, Brescia eliminata dalla corsa promozione da Santa Croce

Ko in gara e così si saluta la stagione 2021/2022. La Consoli Brescia perde fra le mura di casa 0-3 contro la Kemas Lamipel Santa Croce e il quarto di finale si conclude così 2-0 per la formazione pisana.

“Una partita sulla falsariga di gara 1, - ha commentato capitan Tiberti - dove Santa Croce ha meritato di vincere, facendo benissimo la fase di battuta e ricezione. Non mi so spiegare due 3-0 così, capitati di rado quest’anno in stagione: mi sarei aspettato una squadra più agguerrita stasera, invece non siamo stati bravi in alcuni fondamentali e neppure lucidi in alcuni momenti. Ci piacerebbe ripartire con un palazzetto pieno e carico come quello visto in gara: spiace non avere ripagato questo pubblico con una vittoria, ma ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno sostenuto e seguito”.

Brescia: Mazzone, Orazi ne, Tiberti 2, Patriarca 10, Crosatti, Bisi 10, Franzoni (L), Galliani 9, Neubert, Esposito 4, Cisolla 10, Seveglievich ne, Ventura ne. All. Zambonardi e Iervolino.

Santa Croce: Acquarone 2, Walla 16, Festi 9, Arasomwan 5, Colli 11, Fedrizzi 11, Pace (L). Ne: Giovannetti, Menchetti, Caproni, Sposato (L), Riccioni e Ferrini. All. Cezar Douglas.

Questa la situazione attuale sul tabellone della serie A2: Bcc Castellana Grotte e Reggio Emilia sono le uniche due formazioni che hanno allungato la serie fino a gara 3 con appuntamento giovedì 28 aprile; l’Hrk Motta Pallavolo esce dopo una nuova battaglia con Cuneo, match finito al tie break anche in gara 2; la Kemas Lamipel Santa Croce fa il bis anche a casa di Brescia e ottiene quindi l’accesso per la semifinale; Bergamo batte nettamente Lagonegro e si aggiudica la semifinale.