Volley femminile A2. Il 27 settembre la Millenium Brescia si presenterà alla città

Le Leonesse della Millenium Brescia saluteranno ufficialmente la città, i tifosi e la stampa direttamente dal centro nevralgico della località lombarda. Sarà, infatti, la Sala del Consiglio di Palazzo Loggia ad accogliere la conferenza ufficiale di presentazione della Banca Valsabbina Millenium Brescia, in programma per mercoledì 27 settembre, alle ore 18. La sindaca Laura Castelletti farà gli onori di casa, ospitando la formazione al completo del presidente Roberto Catania, guidata da coach Alessandro Beltrami con il suo staff. Sarà presente anche il settore giovanile Millenium, con i relativi allenatori e dirigenti, che affronterà anche quest’anno, oltre ai campionati delle rispettive categorie Under, i campionati regionali di Serie C e D.

Al tradizionale appuntamento, che si ripete ogni inizio stagione dal 2011, prenderanno la parola anche il direttore generale di Volley Millenium Brescia, Emanuele Catania, l’Assessore con delega alle Politiche in materia di Sport, alle Politiche per la Casa e all’Housing Sociale del Comune di Brescia, Alessandro Cantoni, e la Presidente Fipav Brescia e Delegata Provinciale del Coni, Tiziana Gaglione. A seguire, è in programma un aperitivo riservato alle Leonesse, allo staff e agli sponsor presso “Oro – Coffee & More”, partner dell’evento, nella meravigliosa cornice di Piazza Loggia.

Dopo una storica annata di crescita che ha portato la Millenium a giocarsi, per il secondo anno consecutivo, la promozione in Serie A1 e la finale di Coppa Italia, la società bresciana è pronta ad affacciarsi sull’ottava stagione di Serie A con al proprio fianco, per il settimo anno di fila (il sesto da title sponsor), Banca Valsabbina. Partendo dalle tante conferme nello staff tecnico, in primis di coach Alessandro Beltrami, dai rinnovi di Pamio, Torcolacci e Ratti, dal ritorno di Pericati e dai tanti acquisti di alto livello, la Valsabbina sta affrontando una pre season di spessore per arrivare pronta alla trasferta di Perugia l’8 ottobre: nella prima di campionato, infatti, le ragazze dovranno vedersela con la Bartoccini-Fortinfissi. Il ritorno a casa, al PalaGeorge di Montichiari, sarà invece contro la neopromossa Nuvolì AltaFratte Padova in un monday night match (16 settembre, ore 20). Stampa e sponsor sono invitati a partecipare.