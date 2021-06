Vanessa Ferrari vola a Tokyo: sarà la sua quarta Olimpiade

“Ci ho creduto, ho lavorato senza sosta e finalmente, con uno straordinario 14.266 salgo sul primo gradino del podio che vale il pass per Tokyo. All'inizio di questo cammino avevo promesso che vi avrei fatto sognare e vi dico solo che il grande sogno continua, andiamo a scrivere un'altra pagina di storia. Faccio davvero i complimenti a Lara Mori che ha combattuto fino alla fine ed è una dote che apprezzo molto, le voglio bene e penso sia davvero un'atleta grandiosa oltre che un'amica”.

La quarta Olimpiade di Vanessa Ferrari

Tutto vero: Vanessa Ferrari vola a Tokyo. Così scrive la Federginnastica:

Sarà la sua quarta partecipazione olimpica, un primato per l’ultracentenaria storia federale. La leonessa di Brescia stacca, infatti, l’ex compagna della Brixia Monica Bergamelli e la forlivese Miranda Cicognani, prima donna portabandiera ai Giochi di Helsinki 1952, entrambe ferme a tre Olimpiadi ciascuna. Il caporal maggiore scelto dell’Esercito italiano con il personale di 14.266 e una nota di partenza da 5.9, conquista il pass del Cio, il quattordicesimo della FGI (il quinto per la Femminile, il settimo per l’Artistica), vincendo la finale al corpo libero femminile in coppa del Mondo. Con un’esecuzione da 8.366 non solo si aggiudica l’oro di tappa, ma supera nella classifica generale dell’intero circuito biennale, organizzato dalla FIG sulle sedi di Cottbus, Melbourne, Baku e Doha, la connazionale Lara Mori, che, in Qatar, malgrado un ottimo esercizio sulle note dei Queen e il suo 13.633, si deve accontentare della piazza d’onore, davanti alla brasiliana Lorrane Oliveira, bronzo con 12.633. La vita sportiva della Ferrari, ormai la più grande ginnasta italiana di tutti i tempi, prosegue come in un film hollywoodiano, aggiungendo un’incredibile quarto tempo ai precedenti.