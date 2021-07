Trofeo Città di Brescia 2021: strade chiuse e linee autobus deviate

Martedì 13 luglio si terrà la gara ciclistica su strada “57esimo Trofeo Città di Brescia – Memorial Rino Fiori e Emilio Volpi”, con partenza dal Castello alle 20. La competizione, della durata di più di tre ore, prevedrà 21 giri su un percorso anulare che comprende il Castello, via Brigida Avogadro, piazzale Arnaldo, via Spalti S.Marco, via Vittorio Emanuelle II, via dei Mille, piazzale Garibaldi, via Calatafimi, via Brigata Meccanizzata Brescia e via Silvio Pellico.

Dalle 8 alle 24 del 13 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via del Castello, (parcheggio “Sferisterio” compreso) e in via Brigida Avogadro. Dalle 10 alle 24 le stesse vie saranno chiuse al traffico. Nella stessa fascia oraria sarà istituito il doppio senso di marcia in contrada S. Urbano e nel tratto di via Langer tra contrada S. Urbano e via del Castello.

Dalle 11 fino al termine della manifestazione sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via Spalto San Marco, in via Vittorio Emanuele II, in via dei Mille, in via Calatafimi, in via Tartaglia (contro strada est, tra via Capriolo e piazzale Garibaldi), in piazzale Garibaldi (contro strada nord, tra via Tartaglia e via Calatafimi e contro strada sud, tra via dei Mille e via Fratelli Ugoni), in via Lupi di Toscana, in via Brigata Meccanizzata Brescia tra via Lupi di Toscana e la bretella discendente verso via Marsala, in via Silvio Pellico e in via Alexander Langer.

Dalle 19.30 fino al termine della manifestazione saranno chiuse al traffico la carreggiata nord di Piazzale Arnaldo nel tratto a est del monumento, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata Brescia, via Silvio Pellico, via del Castello, via Alexander Langer, via Brigida Avogadro, vicolo dell’Ortaglia e via Pietro da Marone, tra via Diaz e via Venticinque Aprile.



?Nello stesso periodo sarà istituito il senso unico di marcia in via Venticinque Aprile tra via Spalto San Marco e piazzale Canton Mombello, con direzione consentita da ovest verso est. Saranno inoltre chiuse al traffico le intersezioni con l’itinerario di corsa. Ai residenti e ai domiciliati sarà consentito il transito in doppio senso di circolazione, compatibilmente con le esigenze della manifestazione.

Deviazioni dei percorsi dei bus