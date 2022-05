Termina 3 a 2 per il Brescia il derby contro il Cortefranca: Brescia prima in classifica di B femminile

Pioggia di gol e spettacolo nel derby tra Brescia e Cortefranca femminile nella terz’ultima gara di serie B femminile. Una vittoria che regala i 3 punti al Brescia e si conferma al primo posto in classifica a quota 55 punti, il Como Women è a -1. Ora è quasi tutto nelle mani delle ragazze di mister Garavaglia: Cesena e Palermo sono gli ultimi due ostacoli che separano il Brescia dalla promozione in serie A femminile.

Una doppietta di Merli nel primo tempo ed il tris firmato da Ghisi hanno permesso di chiudere la prima frazione di gioco sul 3 a 0. Un punteggio che avrebbe messo k.o. molte squadre ma non il Cortefranca, che ha abituato ad un campionato al di sopra delle aspettative, soprattutto nella seconda parte di stagione. Così si è confermata: la squadra è tornata in campo nella ripresa decisa a recuperare lo svantaggio e Martani, al 12’, ha suonato la carica con la prima rete. È poi arrivata la rete di Picchi, al 37’, ad accorciare ulteriormente le distanze, ma non è arrivato il gol del pareggio: il match è finito 3 a 2 per il Brescia femminile.

Mister Garavaglia si è detto soddisfatto di quanto visto, sottolineando come sarebbe stato difficile tenere lo stesso ritmo del primo tempo anche nella ripresa: “Nel secondo tempo è successo che tenere il ritmo dei primi 45′ era difficile. Siamo andati in vantaggio di tre gol, è normale che poi nella ripresa il Cortefranca ci ha voluto provare con tutte le loro forze. Abbiamo faticato più sulle palle lunghe e sulle giocate di elementi avversari di esperienza che hanno giocato in categorie superiori. Su questo dobbiamo lavorare, però quello che ho visto io è il cuore della mia squadra che anche oggi è stato enorme.”