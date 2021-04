Tennis, l’At Desenzano punta forte sulla Serie C: “Obiettivo promozione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Una squadra costruita per puntare alla promozione. All’Associazione Tennis Desenzano non si perdono in giri di parole e alla vigilia del via al Campionato di Serie C guardano dritti all’obiettivo, fissato nel passaggio alla categoria superiore. Un compito non facile, perché fra le otto del Girone 2 solamente una andrà a giocarsi il pass nel tabellone nazionale a eliminazione diretta, ma in riva al Garda puntano dritto a quel posto, con un team ulteriormente rinforzato rispetto al passato. A dar manforte all’elemento del vivaio Pietro Mugelli – cresciuto fino alla classifica nazionale di 2.4 che gli vale il ruolo di numero 1 della squadra – ci sarà l’altro 2.4 Andrea Uberti, anche lui bresciano e cresciuto a Bovezzo, nella scuola di Emidio Rossi. Mugelli e Uberti sono compagni d’allenamento a Crema, ed è stato proprio il primo a suggerire al suo club di puntare sull’amico, in cerca di un team per la stagione 2021.



Insieme a loro l’immancabile Jan Stancik, 38enne slovacco con un passato nei primi 400 del ranking mondiale Atp e una lunga storia nel team di Desenzano, più un terzetto di volti storici del club: il capitano Massimo Mattinzoli (2.7), il presidente Damiano Saggioro (2.8) e l’altro 2.8 Matteo Milazzotto. Tutti fra i protagonisti della risalita che qualche anno fa portò il team dalla Serie D fino ai play-off per la promozione in A2. Completano la squadra i 3.5 Alfio Raffaele Rovida e Marco Brugnoli. Domenica 11 aprile alla Canottieri Mincio di Mantova il match d’esordio, mentre sette giorni più tardi ci sarà la prima delle tre sfide casalinghe, dalle 9 del mattino contro i rivali dello Sporting Club Saronno. “È il nostro quinto anno consecutivo in Serie C – dice il presidente Saggioro – e l’obiettivo è di chiudere il girone al primo posto per accedere al tabellone nazionale, dove giocarci il passaggio in B2. Non sarà per niente facile, anche perché nell’ultima giornata (il 30 maggio, ndr) ci attenderà la sfida con il Tennis Club Milano Bonacossa, che ha in formazione dei giocatori di altissimo livello. Al completo sono superiori, quindi dovremo cercare di approfittare di qualche loro eventuale passo falso nell’arco del campionato”. Un compito che però sembra nelle corde dei bresciani, favoriti – almeno sulla carta – in tutti i sei incontri precedenti, che prevedono quattro singolari e due doppi ciascuno.



“Come numero 1 e 2 – continua il presidente – abbiamo due ottimi giocatori come Mugelli e Uberti, giovani e in grande crescita, e anche Stancik è pronto a dare il suo contribuito in numerose occasioni, così come tutti gli altri. Ci piacerebbe riuscire a conquistare la B2, che in questo momento sarebbe la dimensione ideale per la nostra formazione. Rispetto allo scorso anno il cammino è molto più lungo, ma vogliamo provarci fino in fondo”. Determinante, nelle prime giornate, partire col piede giusto e far capire alle rivali che strappare punti a Desenzano sarà compito arduo. Per poi tentare il tutto per tutto al momento giusto.



TENNIS DESENZANO: LA FORMAZIONE Pietro Mugelli (2.4), Andrea Uberti (2.4), Massimo Mattinzoli (2.7), Jan Stancik (2.7), Matteo Milazzotto (2.8), Damiano Saggioro (2.8), Alfio Raffaele Rovida (3.5), Marco Brugnoli (3.5).



IL CALENDARIO DEL GIRONE 2 DELLA SERIE C



Prima giornata – 11 aprile 2021 Sporting Club Saronno vs Tennis Club Milano Tennis Club Bergamo vs Tennis Club Pavia Società Canottieri Mincio vs Tennis Desenzano Csa Tennis Agrate vs Eco Sport



Seconda giornata – 18 aprile 2021 Tennis Club Milano vs Tennis Club Bergamo Tennis Desenzano vs Sporting Club Saronno Tennis Club Pavia vs Csa Tennis Agrate Eco Sport vs Società Canottieri Mincio



Terza giornata – 25 aprile 2021 Tennis Club Pavia vs Tennis Club Milano Sporting Club Saronno vs Società Canottieri Mincio Tennis Club Bergamo vs Eco Sport Csa Tennis Agrate vs Tennis Desenzano



Quarta giornata – 2 maggio 2021 Tennis Desenzano vs Tennis Club Pavia Eco Sport vs Sporting Club Saronno Società Canottieri Mincio vs Tennis Club Milano Csa Tennis Agrate vs Tennis Club Bergamo



Quinta giornata – 9 maggio 2021 Tennis Club Milano vs Eco Sport Sporting Club Saronno vs Csa Tennis Agrate Tennis Club Bergamo vs Tennis Desenzano Società Canottieri Mincio vs Tennis Club Pavia



Sesta giornata – 23 maggio 2021 Tennis Desenzano vs Eco Sport Tennis Club Pavia vs Sporting Club Saronno Tennis Club Bergamo vs Società Canottieri Mincio Csa Tennis Agrate vs Tennis Club Milano



Settima giornata – 30 maggio 2021 Tennis Club Milano vs Tennis Desenzano Eco Sport vs Tennis Club Pavia Sporting Club Saronno vs Tennis Club Bergamo Società Canottieri Mincio vs Csa Tennis Agrate