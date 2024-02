Ponte di Legno, infortunio shock per Sofia Goggia: stagione finita

Valcamonica. Bruttissime notizie per Sofia Goggia e i suoi tantissimi fan. Oggi, lunedì 5 febbraio, la campionessa bergamasca è caduta durante l'allenamento sulla pista Casola, nel demanio sciabile di Ponte di Legno, al confine di quello di Temù. Si teme che si sia infortunata alla gamba riportando la frattura di tibia e perone. Goggia è stata trasportata in elicottero a Milano: sta per essere sottoposta ai primi esami.

La sua stagione è finita e non avrà la possibilità di vincere la quinta coppa di specialità nella discesa libera. Quest'anno aveva raggiunto il traguardo delle 24 vittorie in Coppa del Mondo ed era salita sei volte sul podio con due vittorie in SuperG a St Moritz e in discesa libera a Altenmarkt.



Fonte: Today.it