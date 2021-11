I ragazzi lombardi potranno sciare gratis a dicembre

Skipass gratuito per tutto il mese di dicembre. E un maestro di sci a prezzo simbolico. E' l'iniziativa decisa da Regione Lombardia fino a Natale 2021, per stimolare il turismo di montagna e aiutare le attività alpine, tra cui lo sci ha una netta importanza. Il provvedimento, presentato dal sottosegretario allo sport Antonio Rossi, è stato approvato dalla giunta regionale martedì 16 novembre. Il 'patrimonio' lombardo riguardante gli sport invernali comprende 27 comprensori sciistici, 476 piste di discesa, 324 km per il fondo, 14 snowpark e 6.700 km di sentieri segnalati.

La promozione consentirà agli under 16 residenti in Lombardia di sciare gratis in tutti gli impianti della Lombardia dal primo dicembre al 24 compreso, nonché di prendere lezioni di sci da un maestro al prezzo simbolico di cinque euro all'ora. "La Regione vuole aiutare tutti a far avvicinare i propri figli a queste meravigliose attività invernali, che saranno le grandi protagoniste delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026", il commento di Rossi.

"Un'iniziativa importante che permette di far vivere, conoscere ed apprezzare la montagna ai più giovani. Ma non solo: si tratta di un ulteriore impulso all'economia montana, che ha così tanto sofferto la crisi da pandemia", ha aggiunto Lara Magoni, assessora al turismo. E per Davide Caparini, assessore al bilancio, "il sostegno anche economico che la Regione rivolge alla montagna e a tutte le forme di indotto che alimentano questi territori è costante". Il progetto, proposto in via sperimentale nel 2019, è nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Anef Ski Lombardia, in qualità di soggetto unico che gestisce l'attuale sistema di emissione delle tessere stagionali regionali e PayPerUse (utilizzabili in tutte le stazioni sciistiche della Lombardia), cui si aggiunge la collaborazione con il Collegio dei Maestri di sci e le Scuole di Sci della Lombardia.



Fonte: Milanotoday.it