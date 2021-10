Sconfitta casalinga per il Cortefranca femminile: vince il Ravenna Women 3 a 2

La quarta giornata di serie B femminile si chiude con la seconda sconfitta consecutiva per il Cortefranca femminile, questa volta le avversarie sono il Ravenna Women

Il Cortefranca non torna al successo in questa quarta giornata di serie B femminile e conquista la seconda sconfitta consecutiva nel campionato. L’avversario era il Ravenna Women, reduce a sua volta da una sconfitta nel turno precedente.

La squadra che per prima sblocca il risultato è il Ravenna, passa infatti in vantaggio al 27’ del primo tempo con Morucci. Un gol fortunoso, complice una fase difensiva sicuramente da migliorare per il Cortefranca: Morucci effettua un cross dalla destra, nessuno interviene sul pallone e la palla si infila poi nell’angolo alto dello specchio di porta. Il raddoppio del Ravenna arriva nella seconda parte della ripresa, con Cimatti che sfrutta una difesa errata delle giocatrici del Cortefranca e insacca.

Tra il 70 ed il 77’ però il Cortefranca reagisce e riagguanta il pareggio: Picchi approfitta di una ribattuta corta di Serafino e sigla il 2 a 1, poi Redolfi sugli sviluppi di un corner porta il punteggio sul 2 a 2. La gara sembrava dunque destinata a finire in parità quando, negli ultimi minuti di gioco, Capucci risolve la sfida: è autrice di un tiro da fuori area che sorprende il portiere avversario e si insacca, sancendo così la vittoria del Ravenna Women per 3 reti a 2.

La quinta giornata di serie B si disputerà il prossimo 10 ottobre, con il Cortefranca impegnato sul campo del Tavagnacco alle ore 14.30.