Cultura e scacchi, derby Bergamo-Brescia e sfide coi campioni nelle piazze cittadine

"Capitale italiana della cultura" e degli scacchi. Il 2023 è l'anno di Bergamo e Brescia e, nell'ambito dell'evento che si propone di promuovere il patrimonio delle due città, ci sarà spazio anche per il “nobil giuoco”, che ha contato fra i più grandi estimatori artisti del calibro di Marcel Duchamp e Man Ray. In vista dei campionati italiani di scacchi in programma dal 27 novembre al 10 dicembre proprio a Brescia, i club delle due province hanno organizzato, in collaborazione con gli assessorati allo Sport dei due Comuni lombardi, una serie di appuntamenti che permetteranno a tutti di avvicinarsi al gioco.

Le prime iniziative avranno luogo a Bergamo. Sabato 25 marzo alle 15, nella Sala Ferruccio Galmozzi di via Tasso 4, si terrà la sfida di andata del “derby” che vedrà opposte le rappresentative di Bergamo e Brescia, composte da alcuni dei migliori giocatori delle due province, soprattutto under 20. Bergamo schiererà fra gli altri la pluri-campionessa italiana giovanile Elisa Cassi (classe 2005), che lo scorso agosto in India ha fatto il suo esordio nella squadra olimpica azzurra femminile, e il campione lombardo assoluto Mattia Pegno (2006), mentre Brescia potrà contare su Gabriel Urbani (2007), già campione italiano U14, e Francesco Liloni (2007), protagonista ai campionati nazionali U16 nel 2022. La sfida di ritorno si terrà a Brescia domenica 8 ottobre nella Sala del Camino di via San Martino della Battaglia 18. Sabato 6 maggio alle 15, sotto i Portici di Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, è invece in programma un'esibizione “simultanea” della pluri-campionessa italiana femminile Marina Brunello, punta di diamante della squadra olimpica, che affronterà contemporaneamente trenta avversari.

Un'appuntamento che promette di essere spettacolare e che verrà replicato in piazza della Loggia a Brescia domenica 10 settembre. In occasione delle iniziative (tutte a ingresso e partecipazione gratuiti) saranno allestite scacchiere per il gioco libero, accessibili a tutti, e stand informativi per chi voglia conoscere meglio il mondo degli scacchi e le sedi in cui viene praticato a Bergamo e Brescia.