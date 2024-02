Due mesi alla 12esima Sarnico Lovere Run, che viaggio sul Lago d'Iseo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Solo due mesi e poi ci sarà di nuovo il grande spettacolo della Sarnico Lovere Run, manifestazione podistica frutto del lavoro organizzativo di Moving Factory SSD che raduna ogni anno migliaia di runner pronti a specchiarsi nel blu del Lago d’Iseo alla conquista di un percorso veloce in un paesaggio incantato. GARE PER TUTTI – Tutta la famiglia potrà misurarsi con la distanza che preferisce.



Prime competizioni sabato 20 aprile con le Kids Run in partenza alle ore 14.30 dallo Stadio Comunale di Sarnico, potranno partecipare bambini di tutte le età. L’iscrizione è gratuita, al termine dell’evento ci sarà una cerimonia di premiazione. Domenica 21 aprile sarà il turno degli iscritti alla Riva di Solto – Lovere che prenderanno il via alle 9.10 per condividere con gli atleti gli ultimi 6 km della gara principale. L’evento è a carattere non competitivo, quindi adatto a tutti, senza bisogno di tesseramento e certificato medico.



I runner pronti a schiacciare il cronometro partiranno da Sarnico alle 9.30 e andranno a caccia di sudore ed emozioni lungo i 25 km che approdano al porto di Lovere. Ancora campioni, lunedì 22 aprile alle ore 9.00 si partirà in motonave per spostare il teatro delle emozioni a Montisola con ‘La Corsa dei Campioni’, 9 km con diversi campioni oltre agli atleti keniani e stranieri della Sarnico Lovere Run con partenza alle 9.45. Per i partecipanti, compresi nella quota di iscrizione il trasporto in motonave e la possibilità di lasciare a bordo la sacca e, al termine, aperitivo con bollicine e degustazione di prodotti tipici.



ASSOCIAZIONE ANGELMAN

Sempre presenti sin dalla prima edizione anche Associazione Angelman, charity partner i cui volontari sono sempre impegnati agli stand del villaggio, nel trasporto e nella distribuzione delle sacche e nella logistica della non competitiva.



L'Associazione Angelman è una onlus nata in provincia di Bergamo nel 2012 per impegno di una famiglia toccata dalla patologia a causa di una bimba affetta dalla sindrome di Angelman, una malattia rara del neurosviluppo, di origine genetica. Da allora, Associazione Angelman si impegna per diffondere la conoscenza della sindrome e per raccogliere fondi per la ricerca. Numerosi i progetti di ricerca e le borse di studio finanziate in questi anni.



ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni della Sarnico Lovere Run sono aperte fino alle ore 24 del 18 Aprile 2024. Cambio tariffa il 29 Febbraio 2024.