Ritorno in campo per l’Eccellenza: cade il Rovato e pareggia il Prevalle, ancora fermo il Lumezzane

Domenica 30 gennaio sono tornate in campo quasi tutte le squadre del girone C di Eccellenza, ad eccezione di Lumezzane e Ciliverghe. Non sono piovuti tanti gol nelle sfide, complice anche un po’ di ruggine da eliminare dopo un periodo prolungato di assenza delle partite. Il gruppo di testa rallenta la sua corsa: il Lumezzane per sosta forzata, il Prevalle per un pareggio ed il Rovato invece per una sconfitta.

È proprio il risultato del Prevalle una delle sorprese più grandi di questa giornata: nella sfida contro la Governolese, ultima in classifica, la squadra non è riuscita ad andare oltre l’1 a 1, consentendo così la conquista di un punto per la Governolese e rientrare in corsa playout. La Pro Palazzolo invece, penultima, è caduta sotto i colpi del Valcalepio: un 3 a 0 senza storia.

1 a 1 è anche il risultato maturato tra il CazzagoBornato Calcio ed il Darfo Boario, un pareggio che non serviva a nessuna delle due formazioni. Vittoria casalinga importante del Castiglione contro l’Atletico Castegnato, entrato in zona playout a quota 19 punti.

Vittorie di misura per 1 a 0 anche per il Carpenedolo e la Bedizzolese, rispettivamente contro Forza e Costanza e Orceana Calcio. Infine il Vobarno, con i 3 punti della vittoria contro il Rovato si porta a quota 29 punti ed in quarta posizione in classifica, a due lunghezze dal Rovato e tre dal Prevalle.

Il prossimo impegno, salvo eventuali posticipi per singole squadre, sarà il 6 febbraio: calcio d’inizio fissato alle 14.30.