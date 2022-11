Trema il Brescia Calcio: Massimo Cellino pronto a dimettersi?

Rischio dimissioni per Massimo Cellino, il presidente del Brescia Calcio. La notizia clamorosa è stata anticipata lunedì mattina sulle pagine del Giornale di Brescia: l'ipotesi si starebbe facendo concreta a seguito delle note vicissitudini delle ultime settimane, tra cui l'inchiesta giudiziaria che vede coinvolto il "pres", e non sarebbero da meno le recenti contestazioni (anche dopo il pareggio a reti inviolate in casa della Ternana).

Sul fronte meramente sportivo, il Brescia è al settimo posto in classifica con 20 punti, ancora in zona playoff (che di fatto sarebbe l'obiettivo stagionale): ma la "macchina" delle Rondinelle nelle ultime partite si è un po' inceppata, con quattro punti in cinque partite (quattro pareggi e una sconfitta). L'ultima vittoria risale al 16 settembre scorso (1 a 0 al Rigamonti con il Benevento) ed è chiaro che si staglia nella memoria la sonora batosta di Bari (6 a 2 per i padroni di casa al San Nicola).

Cessione o dimissioni? Tutte le ipotesi

Un primo passo indietro di Cellino sarebbe in realtà già arrivato il 24 ottobre scorso, in occasione di un Consiglio di amministrazione straordinario: in quella seduta il presidente avrebbe già rassegnato le proprie dimissioni, poi ricusate. Allarme rientrato, ma in un secondo Cda - convocato pochi giorni più tardi - sarebbero poi arrivate le dimissioni del consigliere Daniel Arty (al suo posto, in tempi brevi, dovrebbe subentrare Stefano Midolo).

Un'intricata partita a scacchi, mossa dopo mossa, in attesa di una decisione definitiva. Ma all'orizzonte ci sono altri movimenti significativi: è ancora il Giornale di Brescia a sottolineare che "per la prima volta l'imprenditore sardo - già presidente e proprietario del Cagliari Calcio, ndr - starebbe prendendo in considerazione l'idea di una cessione del Brescia a fronte di una congrua offerta". Saranno settimane d'incertezza.