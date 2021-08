Il desenzanese Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri piani alle Olimpiadi, il primo italiano (e bresciano) di sempre a raggiungere lo strepitoso traguardo. Nella terza semifinale è arrivato al terzo posto, correndo in 9 e 84: non solo record italiano, ma anche record europeo. La finale è in programma alle 14.50 ore italiane.

Questo il podio: