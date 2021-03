LCR TEAM e GIVI Insieme anche nel 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Partiamo con gli auguri al Team: LCR quest’anno segna il suo 25° anniversario e visto che ha firmato un accordo di 5 anni con IRTA e DORNA, che lo impegnano fino al 2026. Festeggerà in MOTOGP anche i 30 anni di attività. Dal 1996, anno di nascita, la squadra di Cecchinello di strada ne ha fatta moltissima e in tutte le categorie, totalizzato finora 85 podi e 24 vittorie. LCR ora si è guadagnato il pieno supporto ufficiale di HONDA.

ALEX MARQUEZ pronto a dare il massimo con LCR

E’ ufficiale, la stagione 2021 porta Alex Marquez a correre per LCR Honda CASTROL con il pieno supporto di HRC (con la quale il pilota ha rinnovato il suo contratto per altri due anni). Con l’arrivo di Alex, LCR intraprende un altro nuovo viaggio con un giovane pilota estremamente talentuoso, un percorso che il team ha già percorso in passato, convalidato dalle orme lasciate da Casey Stoner, Stefan Bradl Jack Miller e dall'attuale pilota Takaaki Nakagami. Ricordiamo che Alex entra in MOTOGP con due titoli mondiali, guadagnati in Moto3. Grandi sono le aspettative e lo vediamo già in sella alla RC213V-S con livrea LCR.

TAKAAKI NAKAGAMI punta alla top five

Per GIVI è ormai una vecchia conoscenza, visto il cordiale rapporto stabilito con il pilota e le tante visite fatte da lui in azienda, fin dal suo arrivo nel 2018 in LCR, che lo ha messo in sella nella classe regina su di una LCR HONDA IDEMITSU. In quella stagione TAKA è stato il miglior debuttante in qualifica. È poi rimasto con LCR nel 2019, al fianco del compagno di squadra Cal Crutchlow e nel 2020 ha dimostrato una maturità notevole, concludendo il campionato al 10° posto. Quest’anno, il suo quinto in MotoGP, il giapponese guiderà, come il compagno Alex Marquez, una HONDA con specifiche di fabbrica.