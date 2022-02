Istaf Indoor di Berlino, oggi corre Marcell Jacobs: dove vedere la gara

Marcell Jacobs è pronto a tornare in pista, per continuare a far sognare Brescia e l'Italia intera. A sei mesi dall'oro olimpico, oggi il campione di Desenzano si prepara a correre la prova dei 60 metri all'Istaf Indoor di Berlino, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena.

La prima batteria è in programma alle 18.15, mentre l'eventuale finale alle 19.35. Le gare saranno trasmesse in chiaro sul canale Raisport (57 o 58 del digitale terrestre) e sulla piattaforma Sky (canale RaiSport 227). Per chi si trovasse fuori casa, nessuna paura: per tifare Marcell armiamoci di smartphone, con lo streaming di RaiSport accessibile dalla piattaforma RaiPlay.