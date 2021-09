Iseo, il tennis va in piazza: sorrisi e divertimento per promuovere le attività del PalaIseo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il tennis? Al centro. Sia nel panorama sportivo nazionale, grazie ai risultati dei giocatori azzurri nei tornei più importanti del mondo, sia nella Piazza XX settembre che domenica a Iseo ha ospitato l’evento “Yseo for sport”, vetrina promozionale per numerose attività sportive del territorio.



Dalle 10 alle 18 gli istruttori del PalaIseo Andrea Agazzi ed Edoardo Pacifico sono stati a disposizione di chiunque volesse provare il tennis, regalando sorrisi e divertimento a tantissimi ragazzini. C’è chi è arrivato per il calcio, chi per l’arrampicata, il volley o la ginnastica, ma alla fine la gran parte dei giovani presenti è transitata dal campetto allestito ad hoc per l’evento, a provare racchette e palline seguendo le direttive degli insegnanti. Una bella occasione per avvicinare tanti ragazzi al mondo del tennis, e inaugurare la serie di attività parte della dodicesima edizione del Memorial Carlo Agazzi – Trofeo Cst.



Le prossime saranno i corsi di prova gratuiti di 13, 15 e 18 settembre, quando bambini, ragazzi e adulti saranno invitati sui campi del PalaIseo (dalle 15 alle 18) per approfondire le basi di uno sport meraviglioso, e conoscere i programmi della scuola tennis. Fra venerdì 17 e domenica 18 settembre, invece, l’evento “Un Campione per amico”, che vedrà l’ex numero 33 del mondo Paolo Lorenzi (due volte vincitore del Memorial Carlo Agazzi) protagonista in una lunga serie di attività. Compresi un match d'esibizione e le prove gratuite di sabato pomeriggio: un’occasione unica per innamorarsi del tennis con un maestro davvero speciale.