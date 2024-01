Calcio bresciano in lutto: è morto Giuseppe Dalola

Lutto nel calcio bresciano, per l'improvvisa scomparsa a Pinzolo di Giuseppe Dalola, spentosi all'età di 77 anni. Dirigente positivo di lunga data, Dalola ha militato in diversi club della nostra provincia e ha fatto parte per lunghi anni del comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti.



Nel 2021 era stato nominato direttore sportivo dell'ASD Cortefranca Calcio: "Ci uniamo alla famiglia – scrive la società in una nota – in questo doloroso momento con commozione e affetto, per la scomparsa del prezioso amico e collaboratore".



Dalola aveva inoltre svolto il ruolo di coordinatore per il corso allenatori abilitante per la Prima, Seconda e Terza Categoria, oltre che per la Juniores Regionale.



"Ciao Beppe, fai buon viaggio": sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social alla notizia della scomparsa. C'è chi lo ricorda come un "valido collaboratore" della Delegazione provinciale FIGC di Brescia, chi sottolinea il suo carattere disponibile, la sua preparazione e la sua grande competenza.