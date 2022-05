Giro d'Italia: tutto pronto per la grande tappa bresciana

Tutto pronto, sul lago di Garda, in Vallesabbia e in Vallecamonica per il passaggio della carovana rosa. Dopo la giornata di sosta di lunedì, il giro d'Italia ripartirà martedì da Salò, dove è febbrile l'attesa per la corsa a tappe, che era già transitata dalla Magnifica Patria nel 2001, quando Salò fu invece sede d’arrivo delle cronometro scattate da Desenzano e da Sirmione.

Le tappe bresciane del Giro d'Italia

Si comincia, come detto, martedì 24 maggio con la tappa Salò-Aprica da 202 km. E' un tappone alpino con oltre 5mila metri di dislivello. Partenza a salire in Valsabbia fino alla prima asperità del Goletto di Cadino con una salita di circa 30 km che porta a quasi 2000 m. Discesa in Val Camonica (da segnalare alcuni passaggi a livello) e risalita fino a Edolo. Si scala quindi il Passo del Mortirolo dal versante di Monno su strada che a 3 km della vetta diventa stretta e ripida. Discesa su Grosio molto impegnativa con strada stretta e in alcuni punti piuttosto ripida. Dopo il tratto pianeggiante si affronta la salita di Teglio (anche in questo caso strada abbastanza ristretta e con tratti oltre il 15%). Discesa veloce su Tresenda per affrontare la salita finale del Valico di Santa Cristina. La prima parte (due brevi gallerie) è larga e ben pavimentata per diventare più stretta una volta deviato verso la vetta. La salita si snoda a tornanti dentro il bosco con pendenze elevate. Discesa veloce e impegnativa poi sull’arrivo.

La grande carovana del giro sarà allestita lungo la calata del Carmine e nel giardino Baden Powell, dove ci sarà il "Villaggio Rosa" con atleti, sponsor ospiti e direzione organizzativa. In piazza Vittoria invece il "Podio Firma" e l’area hospitality, dove si potranno vedere da vicino i corridori nei momenti prima della gara. Una volta partiti, i ciclisti transiteranno per il lungolago, la Fossa, via Garibaldi per poi salire lungo viale Brescia e dirigervi in Valsabbia. Nel piazzale del mercato sosteranno invece i bus delle squadre. Gli stand pubblicitari saranno posizionati nei pressi dello stadio.

Il sindaco di Salò, Gianpiero Cipani: “Questa iniziativa rientra nel solco della grande tradizione sportiva del nostro comune, che in passato ha ispirato grande eventi ciclistici, il primo campionato del mondo nel 1962 , la bellissima tappa del Giro D’Italia a cronometro nel 2001 ,un grazie agli organizzatori ed a chi insieme a me ha voluto fortemente questa partenza di tappa.”

Seconda frazione bresciana mercoledì 25 maggio, da Ponte di Legno a Lavarone per 168 km. Sarà una tappa di montagna divisa in due parti: partenza all’insù verso il Passo del Tonale seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostanzialmente in discesa attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo.