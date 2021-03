Super-G junior: c'è un ragazzo bresciano sul tetto del mondo

Primo gradino del podio per Giovanni Franzoni, 19enne di Manerba del Garda, ai mondiali junior di sci in corso a Bansko, in Bulgaria.

L'atleta, classe 2001, si è aggiudicato l'oro nel super-g maschile, superando di 4 centesimi il coetaneo austriaco Lukas Feurstein e di 5 l'elvetico Gael Zulauf.

Nonostante alcuni problemi alla schiena, il giovane talento bresciano è riuscito ad avere la meglio sugli altri partecipanti, portando a casa un risultato importante.

Molto distaccati in classifica gli altri italiani partecipanti alla gara, Matteo Bendotti e Filippo Della Vite, rispettivamente piazzati al 20esimo e al 21esimo posto.

Giovedì il mondiale proseguirà con la prova di gigante.